Американские самолеты в начале октября приземлятся на военных аэродромах Украины. В непосредственной близости от российской границы начнутся масштабные учения.

Американские самолеты в начале октября приземлятся навоенных аэродромах Украины. В непосредственной близости от российской границыначнутся масштабные учения.Помимо американских летчиков в военных маневрах на Украинебудут задействованы войска восьми иностранных государств. Официальное армейскоеиздание США Stars&Stripes сообщает, что учения получат кодовое обозначение"Чистое небо".В них будет задействовано не менее 950 человек. ПомимоУкраины и США будут привлечены военные летчики из Бельгии, Дании, Эстонии,Нидерландов, Польши, Румынии и Великобритании. Помимо истребителей в учениях примутучастие самолеты-заправщики и большое количество беспилотной авиации.В конце августа на Украине уже проходили совместныекомандно-штабные учения Военно-морских сил с другими формированиями иправоохранительными органами. Они носили название "Шторм-2018". А вэти дни в Эстонии, тоже у границ России, проходят маневры с участием всех видоввойск.Стоит отметить, что НАТО в последние годы планомерноувеличивает военную группировку у западных границ России. Плацдармом длянаращивания военной мощи у границ России стали страны Балтии. Латвия сейчас буквальнонашпигована оружием и солдатами сразу из нескольких стран Альянса.Службу там несут порядка полутора тысяч военных из Канады,Бельгии, Польши, Словакии и других стран. Кроме того, на территории страны врамках операции Atlantic Resolve, которая стартовала в апреле 2014 года в целяхусиления восточного фланга НАТО, находятся военная техника и солдаты США.