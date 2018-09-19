Американские самолеты в начале октября приземлятся на
военных аэродромах Украины. В непосредственной близости от российской границы
начнутся масштабные учения.
Американские самолеты в начале октября приземлятся на
военных аэродромах Украины. В непосредственной близости от российской границы
начнутся масштабные учения.
Помимо американских летчиков в военных маневрах на Украине
будут задействованы войска восьми иностранных государств. Официальное армейское
издание США Stars&Stripes сообщает, что учения получат кодовое обозначение
"Чистое небо".
В них будет задействовано не менее 950 человек. Помимо
Украины и США будут привлечены военные летчики из Бельгии, Дании, Эстонии,
Нидерландов, Польши, Румынии и Великобритании. Помимо истребителей в учениях примут
участие самолеты-заправщики и большое количество беспилотной авиации.
В конце августа на Украине уже проходили совместные
командно-штабные учения Военно-морских сил с другими формированиями и
правоохранительными органами. Они носили название "Шторм-2018". А в
эти дни в Эстонии, тоже у границ России, проходят маневры с участием всех видов
войск.
Стоит отметить, что НАТО в последние годы планомерно
увеличивает военную группировку у западных границ России. Плацдармом для
наращивания военной мощи у границ России стали страны Балтии. Латвия сейчас буквально
нашпигована оружием и солдатами сразу из нескольких стран Альянса.
Службу там несут порядка полутора тысяч военных из Канады,
Бельгии, Польши, Словакии и других стран. Кроме того, на территории страны в
рамках операции Atlantic Resolve, которая стартовала в апреле 2014 года в целях
усиления восточного фланга НАТО, находятся военная техника и солдаты США.