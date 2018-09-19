В среду, 19 сентября, пятью матчами продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Хабаровске местный Амур на своей арене одержал победу над братиславским Слованом со счетом 3:2.

В среду, 19 сентября, шестью матчами продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Хабаровске местный "Амур" на своей арене одержал победу над братиславским "Слованом" со счетом 3:2.В составе победителей шайбы забросили Игорь Руденков (17-я минута), Александр Горшков (28-я) и Вячеслав Ушенин (59-я). У проигравших отличились Михал Ржепик (15-я) и Марио Лунтер (49-я).В другом матче игрового дня рижское "Динамо" в серии буллитов на выезде победило владивостокский "Адмирал" со счетом 3:2.