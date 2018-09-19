Звезда сериала Универ разместила в своем микроблоге снимки
с новорожденной дочкой. Актриса поделилась опытом фотосессии в родильном доме.
Звезда сериала "Универ" разместила в своем микроблоге снимки
с новорожденной дочкой. Актриса поделилась опытом фотосессии в родильном доме.
"Прошел уже почти месяц
с появления нашего маленького, но такого уже любимого члена семьи… а это ее
маленькие ножки!!" – подписала трогательные фото Хилькевич. Также она
рассказала о том, как прошли съемки.
"Поняла, что хочу,
чтобы в нашей семье этот момент навсегда остался не только в памяти, но и в
красивых, черно-белых снимках", – цитирует Анну
Также знаменитость призналась, что жалеет о том, что не сняла видео. "К
сожалению, я не могу показать все наши безумно трогательные кадры, ведь эта
история очень личная и только наша", – резюмировала звезда.
Поклонники живо отреагировали на публикацию. "Анна, хотела поспать после обеда, а теперь лежу уже полчаса и
реву над фото и видео в этом профиле", "Это очень здорово – через несколько лет
смотреть, фото, видео, и вспоминать тот день", "Да, от боли точно не до
позирования, но классно, когда запечатлели первые обнимашки мамы с малышом!",
"Какие потрясающие снимки… Посмотрела и даже плакала. Так трогательно!!!", "Какие
маленькие ножки, посмотрев эти нежные фотографии, слезы на глазах. Так мило",
– прокомментировали пользователи соцсети.
Напомним, Анна
Хилькевич стала мамой во второй раз в августе этого года. Актриса замужем
за бизнесменом по имени Артур. У супругов теперь две дочери: двухлетняя Арианна
и Мария.