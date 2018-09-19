Звезда сериала Универ разместила в своем микроблоге снимки с новорожденной дочкой. Актриса поделилась опытом фотосессии в родильном доме.

Звезда сериала "Универ" разместила в своем микроблоге снимкис новорожденной дочкой. Актриса поделилась опытом фотосессии в родильном доме."Прошел уже почти месяцс появления нашего маленького, но такого уже любимого члена семьи… а это еемаленькие ножки!!" – подписала трогательные фото Хилькевич. Также онарассказала о том, как прошли съемки."Поняла, что хочу,чтобы в нашей семье этот момент навсегда остался не только в памяти, но и вкрасивых, черно-белых снимках", – цитирует АннуТакже знаменитость призналась, что жалеет о том, что не сняла видео. "Ксожалению, я не могу показать все наши безумно трогательные кадры, ведь этаистория очень личная и только наша", – резюмировала звезда.Поклонники живо отреагировали на публикацию. "Анна, хотела поспать после обеда, а теперь лежу уже полчаса иреву над фото и видео в этом профиле", "Это очень здорово – через несколько летсмотреть, фото, видео, и вспоминать тот день", "Да, от боли точно не допозирования, но классно, когда запечатлели первые обнимашки мамы с малышом!","Какие потрясающие снимки… Посмотрела и даже плакала. Так трогательно!!!", "Какиемаленькие ножки, посмотрев эти нежные фотографии, слезы на глазах. Так мило",– прокомментировали пользователи соцсети.Напомним, АннаХилькевич стала мамой во второй раз в августе этого года. Актриса замужемза бизнесменом по имени Артур. У супругов теперь две дочери: двухлетняя Арианнаи Мария.