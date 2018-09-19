В четверг, 20 сентября, на Сейшелах пройдет заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства, на котором должно быть принято решение по поводу восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА). За день до этого антидопинговые агентства 13 стран призвали WADA оставить в силе действующий статус РУСАДА.

В четверг, 20 сентября, на Сейшелах пройдет заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства, на котором должно быть принято решение по поводу восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА). За день до этого антидопинговые агентства 13 стран призвали WADA оставить в силе действующий статус РУСАДА.В открытом письме на сайте Антидопингового агентства Великобритании (UKAD) говорится, что WADA не должно восстанавливать РУСАДА до тех пор, пока не получит доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории. По мнению антидопинговых комитетов, только это позволит добиться справедливости по отношению к чистым спортсменам.Подписи под открытым письмом поставили представители антидопинговых агентств США, Канады, Великобритании, Японии, Австралии, Австрии, Финляндии, Германии, Ирландии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии и Польши.