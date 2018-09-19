В рамках раздела имущества при бракоразводном процессе с бывшей женой суд в подмосковном Видном арестовал акции Совхоза имени Ленина, которые принадлежат его директору Павлу Грудинину. Клубничный король развелся с супругой после 37 лет брака, о чем она узнала по СМС.

В рамках раздела имущества при бракоразводном процессе с бывшей женой суд в подмосковном Видном арестовал акции Совхоза имени Ленина, которые принадлежат его директору Павлу Грудинину.Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мособлсуда, обеспечительный арест на акции был наложен в рамках рассмотрения искового заявления Ирины Грудининой о разделе имущества.Стоимость и общая сумма арестованных не уточняется.Павел Грудинин — директор Совхоза имени Ленина, который выдвигался кандидатом на выборах президента РФ 2018 года от КПРФ, и его супруга Ирина развелись летом после 37 лет брака.Ранее в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" бывшая супруга "клубничного короля" рассказала: о том, что экс-супруг подал на развод после стольких лет брака, она узнала по СМС.