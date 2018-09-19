Президент Сирии не звонил Владимиру Путину после катастрофы
Ил-20. Официальный Дамаск ограничился лишь официальным заявлением по этому поводу.
Президент Сирии не звонил Владимиру Путину после катастрофы
Ил-20. Официальный Дамаск ограничился лишь официальным заявлением по этому поводу.
О том, что звонка Башара Асаде в Кремль не было, сообщил РБК пресс-секретарь
президента Дмитрий Песков. Причину такого демарша представитель главы государства
не назвал, но можно предположить, что сирийский президент решил промолчать по
двум причинам.
Первая – чувство вины за сбитый российский самолет, который
попал под дружественный огонь сирийских сил ПВО. Вторая – обида Асада за то,
что его мнение проигнорировали при разработке плана мирного урегулирования в Идлибе.
Между тем, одним из первых позвонил Путину премьер-министр
Израиля Беньямин Нетаньяху, чьи самолеты стали причиной трагедии над
Средиземным морем. Израиль даже послал в Москву большую делегацию военных и экспертов
во главе с командующим ВВС для того, чтобы в деталях разобраться в происшествии
с российским Ил-20.
В арабских СМИ появилась информация о том, что в Сирии в
полном составе арестован батальон войск ПВО, чья установка сбила российский
самолет над Средиземным морем. Официально эта информация пока не подтверждена.
Напомним, что 17 сентября российский Ил-20 с 15 офицерами
радиоразведки на борту был сбит сирийскими силами ПВО, все военные погибли. В
момент трагедии четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты
в Латакии и по ним был открыт огонь с земли. Израиль предупредил российских
военных за минуту до своей операции и, по сути, подставил наш самолет под
ракетный удар.
В Москве расценили провокационные действия Израиля как
враждебные и оставили за собой право на адекватные ответные действия. Президент
Владимир Путин назвал произошедшее цепью трагических случайностей.