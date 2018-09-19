Президент Сирии не звонил Владимиру Путину после катастрофы Ил-20. Официальный Дамаск ограничился лишь официальным заявлением по этому поводу.

Президент Сирии не звонил Владимиру Путину после катастрофыИл-20. Официальный Дамаск ограничился лишь официальным заявлением по этому поводу.О том, что звонка Башара Асаде в Кремль не было, сообщил РБК пресс-секретарьпрезидента Дмитрий Песков. Причину такого демарша представитель главы государстване назвал, но можно предположить, что сирийский президент решил промолчать подвум причинам.Первая – чувство вины за сбитый российский самолет, которыйпопал под дружественный огонь сирийских сил ПВО. Вторая – обида Асада за то,что его мнение проигнорировали при разработке плана мирного урегулирования в Идлибе.Между тем, одним из первых позвонил Путину премьер-министрИзраиля Беньямин Нетаньяху, чьи самолеты стали причиной трагедии надСредиземным морем. Израиль даже послал в Москву большую делегацию военных и экспертовво главе с командующим ВВС для того, чтобы в деталях разобраться в происшествиис российским Ил-20.В арабских СМИ появилась информация о том, что в Сирии вполном составе арестован батальон войск ПВО, чья установка сбила российскийсамолет над Средиземным морем. Официально эта информация пока не подтверждена.Напомним, что 17 сентября российский Ил-20 с 15 офицерамирадиоразведки на борту был сбит сирийскими силами ПВО, все военные погибли. Вмомент трагедии четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объектыв Латакии и по ним был открыт огонь с земли. Израиль предупредил российскихвоенных за минуту до своей операции и, по сути, подставил наш самолет подракетный удар.В Москве расценили провокационные действия Израиля каквраждебные и оставили за собой право на адекватные ответные действия. ПрезидентВладимир Путин назвал произошедшее цепью трагических случайностей.