Балтийскому флоту России передали уникальный мобильный госпиталь. Его можно перевозить на автомобилях, корабле или по воздуху, а установка занимает всего 4 часа. При этом медицинский пункт полностью автономен и универсален: в нем есть операционная, стоматологический кабинет, лаборатории и санитарно-эпидемиологическое отделение.

Балтийскому флоту России передали уникальный мобильный госпиталь. Его можно перевозить на автомобилях, корабле или по воздуху, а установка занимает всего 4 часа. При этом медицинский пункт полностью автономен и универсален: в нем есть операционная, стоматологический кабинет, лаборатории и санитарно-эпидемиологическое отделение, пишет агентство ТАСС.За сутки мобильный госпиталь может оказать помощь 250 бойцам, а 50 человек оставить на стационарное лечение. Для особенно тяжелых случаев есть реанимация на пять мест, которая оснащена аппаратами искусственного дыхания.Ранее на Балтийском флоте прошла тренировка медиков. По легенде учений, противник подбил бронетранспортер БТР-82А. Экипаж и десант машины получил ожоги и ранения, поэтому их решили эвакуировать в госпиталь, расположенный на большом десантном корабле. Для этого впервые применили поисково-спасательные вертолеты Ка-27ПС и быстроходные катера.Кроме того, врачи переносили раненых в новейших транспортно-иммобилизирующих матрасах "Кокон". Они позволяют надежно фиксировать человека даже под наклоном.