В Липецке местную жительницу и ее сына будут судить за жестокое избиение продавщицы в секс-шопе.

В Липецке местную жительницу и ее сына будут судить за жестокое избиение продавщицы в секс-шопе.47-летняя женщина, сама ранее работавшая в этом магазине, решила выяснить отношения с бывшей коллегой и пришла в секс-шоп вместе со своим 19-летним сыном. Молодой человек ударил продавщицу электрошокером, а когда та попыталась убежать, догнал ее и вместе с матерью стал избивать деревянным бруском. В общей сложности они нанесли потерпевшей не менее 20 ударов, в том числе по голове. Позже врачи диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму и переломы пальцев рук.Полицию на место происшествия вызвали очевидцы избиения. Нападавшие были задержаны. Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении вреда здоровью, которая предусматривает до 5 лет лишения свободы"В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения", — сообщили РИА Новости в региональном управлении Следственного комитета России.