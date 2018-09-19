В Сети многие обсуждают слух о пятой беременности 44-летней
актрисы Марии Порошиной. Поклонники поздравляют звезду и поют ей дифирамбы. Однако
блогер Лена Миро, известная своими язвительными высказываниями в адрес
отечественных звезд, считает, что артистке надо бы сочувствовать.
В Сети многие обсуждают слух о пятой беременности 44-летней
актрисы Марии Порошиной. Поклонники поздравляют звезду и поют ей дифирамбы. Однако
блогер Лена Миро, известная своими язвительными высказываниями в адрес
отечественных звезд, считает, что артистке надо бы сочувствовать.
Лена сравнила Марию с американской певицей Викторией Бэкхем.
У голливудской звезды четверо детей и ей также 44 года.
"Бекхэм – женщина, а Порошина – тетка. На лице Марии – не
больше морщин, чем на лице Виктории. Тетка – это не про возраст. Тетка – это
про стиль", – заявила Миро. По словам блогера, для женщины важно все: какую
прическу она носит, какие украшение подбирает, во что одевается, как накрашена
и сколько весит – все это вкупе с позой и взглядом создает неповторимый
запоминающийся образ.
"Возможно, сама Порошина считает, что придерживается
классического стиля. Это не классика, это отсутствие самовыражения, вкуса и
непонимание трендов, замаскированные под "классический стиль". Стиль, которого
нет", – ударила Миро по самому больному для актрисы – по внешности.
Как писали Dni.Ru, ходят слухи, что Мария, недавно
оформившая развод актером Ильей Древновым, ждет ребенка от коллеги по цеху Ярослава
Бойко. Пикантность ситуации еще и в том, что 48-летний Бойко женат. В браке с
хореографом Рамуной Ходоркайте артист воспитывает 19-летнего сына Максима и
15-летнюю дочь Эмилию. А еще у Ярослава подрастает 16-летний сын Ян от интрижки
с актрисой Евгенией Добровольской.