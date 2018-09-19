В Сети многие обсуждают слух о пятой беременности 44-летней актрисы Марии Порошиной. Поклонники поздравляют звезду и поют ей дифирамбы. Однако блогер Лена Миро, известная своими язвительными высказываниями в адрес отечественных звезд, считает, что артистке надо бы сочувствовать.

В Сети многие обсуждают слух о пятой беременности 44-летнейактрисы Марии Порошиной. Поклонники поздравляют звезду и поют ей дифирамбы. Однакоблогер Лена Миро, известная своими язвительными высказываниями в адресотечественных звезд, считает, что артистке надо бы сочувствовать.Лена сравнила Марию с американской певицей Викторией Бэкхем.У голливудской звезды четверо детей и ей также 44 года."Бекхэм – женщина, а Порошина – тетка. На лице Марии – небольше морщин, чем на лице Виктории. Тетка – это не про возраст. Тетка – этопро стиль", – заявила Миро. По словам блогера, для женщины важно все: какуюприческу она носит, какие украшение подбирает, во что одевается, как накрашенаи сколько весит – все это вкупе с позой и взглядом создает неповторимыйзапоминающийся образ."Возможно, сама Порошина считает, что придерживаетсяклассического стиля. Это не классика, это отсутствие самовыражения, вкуса инепонимание трендов, замаскированные под "классический стиль". Стиль, которогонет", – ударила Миро по самому больному для актрисы – по внешности.Как писали Dni.Ru, ходят слухи, что Мария, недавнооформившая развод актером Ильей Древновым, ждет ребенка от коллеги по цеху ЯрославаБойко. Пикантность ситуации еще и в том, что 48-летний Бойко женат. В браке схореографом Рамуной Ходоркайте артист воспитывает 19-летнего сына Максима и15-летнюю дочь Эмилию. А еще у Ярослава подрастает 16-летний сын Ян от интрижкис актрисой Евгенией Добровольской.