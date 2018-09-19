44-летняя мать троих детей Мария Порошина, огорошила поклонников новостью о неожиданном разводе с мужем с Ильей Древновым после 17 лет брака. Что случилось в паре – разбирались Dni.Ru.
44-летняя мать троих детей Мария Порошина, огорошила поклонников новостью о неожиданном разводе с мужем с Ильей Древновым после 17 лет брака. Что случилось в паре – разбирались Dni.Ru.
Карты показывают Марию Порошину человеком,
который взваливает на себя практически все. У нее повышен порог ответственности
перед родными и близкими, но нет разделения обязанностей. За все отвечает она
сама. Мужчина рядом с такой женщиной просто теряется и становится
подкаблучником, – охарактеризовала актрису – Она абсолютная перфекционистка. У нее
должно быть все четко, на пять. Таким людям как она обычно очень тяжело жить,
ведь мы не идеальны".
По словам гадалки, в одиночестве Мария
в любом случае не останется. "Ее окружают яркие мужчины, есть и давние
поклонники воздыхатели. Этот развод с Ильей Древновым вполне логичен. Раскол
начался примерно пять лет назад и все это время отношения шли по убывающей. Люди
потеряли нить, связывающую их семью. Последние два года были очень плохим
периодом, Мария и Илья буквально существовали вместе", – считает таролог.
Удивительно, но по картам Абравитова
не увидела пятой беременности, о которой было объявлено в СМИ. Зато новое замужество
выпало четко. "Это произойдет в ближайшие два-три года. Порошина не
представляет себе брака без детей, поэтому в новом браке она действительно родит
ребенка. Жалеть актрису совершенно не стоит. В картах развод выпадает как удачное
событие: оставив мужа, она обретает настоящее счастье. Брак ее был отличным,
полноценным, но новые эмоции и страсти у нее еще впереди. Кстати, и в
творческом плане Марию ждут своего рода приключения. Поэтому, пожелаем ей удачи",
– сказала ясновидящая.