44-летняя мать троих детей Мария Порошина, огорошила поклонников новостью о неожиданном разводе с мужем с Ильей Древновым после 17 лет брака. Что случилось в паре – разбирались Dni.Ru.

44-летняя мать троих детей Мария Порошина, огорошила поклонников новостью о неожиданном разводе с мужем с Ильей Древновым после 17 лет брака. Что случилось в паре – разбирались Dni.Ru.Карты показывают Марию Порошину человеком,который взваливает на себя практически все. У нее повышен порог ответственностиперед родными и близкими, но нет разделения обязанностей. За все отвечает онасама. Мужчина рядом с такой женщиной просто теряется и становитсяподкаблучником, – охарактеризовала актрису – Она абсолютная перфекционистка. У неедолжно быть все четко, на пять. Таким людям как она обычно очень тяжело жить,ведь мы не идеальны".По словам гадалки, в одиночестве Марияв любом случае не останется. "Ее окружают яркие мужчины, есть и давниепоклонники воздыхатели. Этот развод с Ильей Древновым вполне логичен. Расколначался примерно пять лет назад и все это время отношения шли по убывающей. Людипотеряли нить, связывающую их семью. Последние два года были очень плохимпериодом, Мария и Илья буквально существовали вместе", – считает таролог.Удивительно, но по картам Абравитоване увидела пятой беременности, о которой было объявлено в СМИ. Зато новое замужествовыпало четко. "Это произойдет в ближайшие два-три года. Порошина непредставляет себе брака без детей, поэтому в новом браке она действительно родитребенка. Жалеть актрису совершенно не стоит. В картах развод выпадает как удачноесобытие: оставив мужа, она обретает настоящее счастье. Брак ее был отличным,полноценным, но новые эмоции и страсти у нее еще впереди. Кстати, и втворческом плане Марию ждут своего рода приключения. Поэтому, пожелаем ей удачи",– сказала ясновидящая.