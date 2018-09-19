Осудили адвоката. Речь идёт об Ирине Мустафиной. Напомню, она уже получила условный срок за пособничество в даче взятки федеральному судье Анне Хохловой. Теперь Мустафиной грозит уже реальное заключение. На этот раз за покушение на мошенничество. Кого пыталась развести на деньги бывший адвокат, и что ей теперь за это будет? Все подробности в репортаже Константина Миронова.

Осудили адвоката. Речь идёт об Ирине Мустафиной. Напомню, она уже получила условный срок за пособничество в даче взятки федеральному судье Анне Хохловой. Теперь Мустафиной грозит уже реальное заключение. На этот раз за покушение на мошенничество. Кого пыталась развести на деньги бывший адвокат, и что ей теперь за это будет? Все подробности в репортаже Константина Миронова.Марина Власова, ожидая начала очередного судебного заседания, очень надеется, что правосудие, наконец, свершится. Хоть женщина и уверена в том, что обвиняемую Ирину Мустафину, наконец, реально накажут за её преступные деяния, но определённые опасения всё же есть.Марина Власова, потерпевшая: "Прошлое заседание должно было быть приговор и последнее слово, но Мустафина опять уловки свои предоставила суду, и суд опять как бы перенесся. То есть, мы ждали наказания уже по её делу по предыдущему заседанию с большим перерывом. То она якобы заболела: у нее гипертонический криз, представила фальшивый больничный лист с города Анапы, как мы считаем и узнавали. И вот такая затяжка времени".Ирину Мустафину обвиняют в вымогательстве крупной суммы за мнимое крышевание игорного бизнеса. В 2016 году Власова открыла незаконное заведение, где установила 15 игровых автоматов. Мустафина, по словам предпринимательницы, за вознаграждение в 1 миллион 200 тысяч пообещала ей надёжную защиту. Но этого не случилось, заведение прикрыли, и Власовой назначили штраф в размере 200 тысяч рублей. Предпринимательница, видимо, решила проучить "горе-крышевательницу". И донесла на бывшего адвоката в полицию. В момент передачи очередной партии денег - Мустафину задержали.Игорь Спицын, адвокат М. Власовой: "Деньги берутся под людей, которые ни ухом, ни рылом вообще не ведают о существовании такой мадам в природе, тем не менее, берутся деньги. И в социуме создаётся мнение, что там все только сидят и ждут, что им кто-то принесёт какие-то деньги".Понимая всю серьёзность представленных доказательств и угрозу реального срока, Мустафина полностью признала свою вину и начала сотрудничать со следствием. На сегодняшнем заседании её защитники представили двух свидетелей. Первый - это сотрудник ФСИН, который следит за выполнением условного наказания. Его Мустафина получила за пособничество в даче взятки бывшему федеральному судье Анне Хохловой. Второй свидетель - бывший муж Мустафиной, который пытался объяснить суду, что в случае назначения бывшей жене реального срока - он не сможет обеспечивать ребёнка, а также следить за ним, по причине ухода за больными родителями.Александр Игнотчук, свидетель стороны защиты, бывший муж Мустафиной: "Ирина она, просто да, настоящая мама. Она своего ребенка очень сильно любит. Он её сильно любит, он так сильно к ней привязан. Он ко мне сейчас не привязан совсем, у него переходный возраст, поскольку он только с мамой. То есть это любовь, она просто какая-то неописуемая, он так сильно любит свою маму. И она всё-всё-всё делает для него".Обвиняемая Мустафина рассчитывала, что суд проявит гуманность, ведь на момент совершения данного преступления - у неё фактически ещё не было условного срока. В последнем слове женщина просила заменить лишение свободы более мягким наказанием, например, штрафом.Ирина Мустафина, обвиняемая: "Учитывая мою личность, учитывая, что у меня на иждивении малолетний ребёнок, учитывая активное способствование расследованию этого преступления и заглаживание вреда в полном объёме перед Власовой. То есть оснований для применения самой суровой меры пресечения, я так полагаю, что нет. Но здесь как решит суд".Октябрьский райсуд решил: назначить Ирине Мустафиной наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 4 месяца общего режима. Отбывать его бывший адвокат будет в колонии общего режима. Кстати, как стало известно, на данный момент Следственный комитет расследует ещё одно уголовное дело в отношении осуждённой по более тяжелой статье. Так что фамилию Мустафина мы ещё услышим, видимо, не раз.