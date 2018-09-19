Я – идиот, — признается известный юморист Михаил Церишенко, рассказывая о разводе с певицей Катей Семеновой в программе Судьба человека. Они прожили вместе 25 лет, но однажды артист совершил роковую ошибку, которую, видимо, исправлять уже поздно.

Известный юморист Михаил Церишенко 10 лет выступал в программе Евгения Петросяна "Кривое зеркало". Он стал любимцем миллионов зрителей, а звезда его взошла после встречи в Киеве с известной в те годы певицей Екатериной Семеновой.Оба они на тот момент формально были в браке, но отношений в тех супружеских союзах, по сути, не было.Вскоре они расторгли предыдущие браки, Михаил первое время ездил из Киева к ней в Москву, а затем было решено, что Церишенко переедет к Кате.Первое время в Москве у него не было работы и денег, так что жил он поначалу за ее счет, что стало поводом для сплетен, будто Михаил женился на знаменитой певице по расчету.Катя ради мужа даже ушла со сцены и стала домохозяйкой. Вместе они прожили в счастливом союзе четверть века, пока Церишенко не совершил роковую ошибку."Банальная история: у меня появилась другая женщина. И в какой-то момент Катя об этом узнала", — признается артист в программе "Судьба человека".Семенова боролась с собой год, но рана от измены зарубцеваться не смогла. Сейчас, говорит Михаил об откровенном интервью Кати Андрею Малахову, она "выплескивает все"."Я – идиот, — признается Церишенко. — Я привык воспринимать счастье, как нечто само собой разумеющееся. Теперь прозрел, но, видимо, уже поздно".Почему распались предыдущие браки артиста, как он вспоминает первую встречу с Катей Семеновой, что связывает его сейчас с женщиной, из-за которой распался брак с певицей? Как он сам объясняет причины своей измены и хочет ли вернуть Катю Семенову?Откровения Михаила Церишенко – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".