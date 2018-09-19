Правление Интернет-корпорации по присвоению имен и номеров (ICANN) заявило о готовности к смене криптографических ключей, служащих для защиты системы доменных имен DNS (связывает числовые IP-адреса с понятными человеку буквенными именами веб-сайтов). Как сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте организации, обновление ключа для корневой зоны DNS состоится 11 октября в 19:00 по московскому времени.

Правление Интернет-корпорации по присвоению имен и номеров (ICANN) заявило о готовности к смене криптографических ключей, служащих для защиты системы доменных имен DNS (связывает числовые IP-адреса с понятными человеку буквенными "именами" веб-сайтов). Как сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте организации, обновление ключа для корневой зоны DNS состоится 11 октября в 19:00 по московскому времени.Смена криптографических ключей DNS будет проведена впервые с момента их появления в 2010 году. До этого система DNS, преобразующая вводимые пользователями адреса сайтов в IP-адреса, работала вообще без криптографии. Система не подразумевала проверки подлинности ответов, из-за чего злоумышленники, перехватив DNS-запрос с компьютера пользователя, могли, например, подключить его к фальшивому серверу банка.При этом в ICANN предупредили, что часть сайтов в результате обновления может оказаться недоступна, а скорость интернет-доступа снижена. "Некоторые интернет-пользователи могут пострадать, если сетевые операторы или интернет-провайдеры (ISP) не будут готовы к смене ключа", — сообщили в организации.”В Google задумали "убить" URL-адреса читайте такжеРанее в ICANN говорили, что смена ключей может привести к тому, что "небольшой процент интернет-пользователей испытает сложности при разрешении доменных имен". Тем не менее, ожидают в корпорации, "подавляющее большинство" пользователей с проблемами столкнуться не должно.