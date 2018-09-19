Учёные впервые обнаружили в плаценте мельчайшие частицы углерода, обычно образующегося при сжигании ископаемого топлива.

Идея о том, что загрязнённый воздух способен навредить развивающемуся плоду в утробе матери, не вызывает споров. Недавно же учёные из Великобритании впервые обнаружили в плаценте мельчайшие частицы углерода, обычно образующегося при сжигании ископаемого топлива. Специалисты получили доказательства того, что частицы загрязнённого воздуха способы достигать даже плаценты.Предыдущие исследования выявили связь между воздействием загрязнённого воздуха на беременных женщин и преждевременными родами, низкой массой тела малыша при рождении, младенческой смертностью и детскими респираторными проблемами.Новое исследование учёных дополняет существующие данные об опасности загрязнённого воздуха для неродившихся малышей. Как предполагают специалисты, если беременная женщина дышит загрязнённым воздухом, то частицы сажи могут попасть в плаценту через кровеносную систему."Мы уже давно знаем, что загрязнённый воздух влияет на развитие плода и может продолжать влиять на детей после рождения и на протяжении всей жизни. Нам было интересно посмотреть, могут ли эти эффекты быть вызваны перемещением частиц загрязнения из лёгких матери в плаценту", — говорит один из авторов исследования доктор Лиза Мияшита (Lisa Miyashita) из Лондонского университета королевы Марии. Она отмечает, что до сих пор было очень мало доказательств того, что вдыхаемые частицы попадают в кровь из лёгких.Исследователи изучили плаценты пяти некурящих женщин, которые недавно родили здоровых детей посредством кесарева сечения. Специалисты хотели выяснить, действительно частицы копоти могут проникнуть из лёгких человека в кровоток, а затем в плаценту. С этой целью они искали определённый тип иммунных клеток под названием плацентарные макрофаги.Напомним, что макрофаги существуют в различных частях организма. Они, как уже отмечалось выше, являются частью иммунной системы организма. Макрофаги имеют множество функций, одна из которых заключается в поглощении опасных чужеродных частиц (загрязняющие вещества, например). В плаценте они также помогают защитить плод.Ранее учёные разработали методику с использованием мощного микроскопа для определения частиц загрязнения, состоящих из углерода, внутри макрофагов, найденных в лёгких.Когда учёные использовали ту же технику при анализе 3500 плацентарных макрофагов, собранных у пяти женщин, они обнаружили 72 крошечные чёрные области в 60 из них. По мнению авторов работы, чёрными областями являются углеродными частицы. Каждая плацента имела в среднем около пяти квадратных микрометров частиц чёрного вещества.Исследователи продолжили изучать плацентарные макрофаги из двух плацент при помощи мощного электронного микроскопа. Они вновь нашли материал, который, по их мнению, состоял из крошечных частиц углерода."Наши результаты предоставляют первые доказательства того, что вдыхаемые частицы загрязнения окружающей среды могут проникать из лёгких в кровообращение и затем попадать в плаценту", — говорит другой автор исследования Норрис Лю (Norrice Liu) из Лондонского университета королевы Марии.Как говорит Лю, авторы работы не знают, могли ли обнаруженные частицы перемещаться в сам плод или нет."Однако наши данные свидетельствуют о том, что это действительно возможно", — заключает учёный.На сегодняшний момент исследование ещё не было официально рецензировано и опубликовано в научном журнале. Результаты команды были представлены на международном конгрессе Европейского респираторного общества.Ранее авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о других опасных последствиях загрязнённого воздуха: в частности, он может ухудшать способности к математике и языку и нарушать менструальный цикл.Кроме того, исследователи также ищут способы минимизировать риск воздействия загрязнённого воздуха на наше здоровье. Так, выяснилось, что витамины группы В могут защитить людей от загрязнённого воздуха.