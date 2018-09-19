В региональных учреждениях здравоохранения улучшают условия оказания медицинской помощи.

В региональных учреждениях здравоохранения улучшают условия оказания медицинской помощи.Большие перемены произошли в Судогодской центральной районной больнице: здесь отремонтировали второй этаж взрослой поликлиники.Бережливая регистратураВ коридорах и кабинетах обновили пол и стены, установили навесной потолок, заменили двери, закупили мебель - на эти цели из областного бюджета выделили 8,6 миллиона рублей.По данным Облздрава, до конца года планируют отремонтировать и первый этаж взрослой поликлиники. Здесь появится обновлённая регистратура с элементами бережливого производства, с удобными местами ожидания, электронной очередью и безбарьерной средой. Когда закончат ремонт, здесь откроют бережливую поликлинику, которая экономит время пациента и оптимизирует его перемещения по лечебному учреждению.Рентген по-новомуНу, а Меленковская ЦРБ получила 21 миллион рублей из областного бюджета на обновление рентген-кабинета. После ремонта здесь установили современный рентгеновский цифровой комплекс экспертного класса «Медикс-РЦ-Амико» на 3 рабочих места. Оборудование уже работает в тестовом режиме.До апгрейда меленковским медикам приходилось работать с рентгеновским аппаратом 1979 года выпуска, который постоянно нуждался в ремонте. Устаревшая медтехника не могла выполнять многие виды диагностических процедур.Теперь пациентам Меленковской центральной районной больницы доступны практически все рент­ге­но-ди­аг­нос­ти­чес­кие исследования - рентгеноскопия пищевода, желудка, двенадцатиперстной и толстой кишки, рентгенография всех органов, костей, суставов, а также спецукладка, рентгенография лёгких и позвоночника в положении стоя, томография высокой точности.При этом рентген-кабинет оборудовали дозиметром, и каждый пациент сможет получать информацию о дозе облучения, которая будет на порядок меньше, чем у рентген-аппарата старого образца.Сейчас в Меленковской центральной районной больнице продолжают масштабные ремонтные работы. Всего с 2013 года отремонтировали 17 объектов ЦРБ, на очереди - модернизация пищеблока. На все эти цели выделили около 15 миллионов рублей.«Досталось» и детямОбластной перинатальный центр дооснастили современным медицинским оборудованием на сумму 50 миллионов рублей из областного бюджета. В общей сложности закупили 19 наименований техники.Среди нового оборудования - 2 детских реанимационных места, прибор для раннего выявления патологии слуха у новорождённых, полифункциональные мониторы для слежения за жизненно важными функциями при лечении новорождённых на втором этапе выхаживания.Закупили 3 современные функциональные кровати с электроприводом для приёма родов, их установили в индивидуальных родовых залах. Эти кровати необходимы для проведения «партнёрских родов».Закупили и приборы для оценки поражения головного мозга у новорождённых, аппарат искусственной вентиляции лёгких, автоматический иммуноферментный анализатор крови для обследования беременных и детей на инфекционные факторы.В родовое отделение приобрели 4 фетальных монитора с компьютерным анализатором. С их помощью медики следят за внутриутробным состоянием плода, проводят своевременную диагностику гипоксии и предупреждение асфиксии.В числе нового оборудования - УЗИ-аппарат, современный аргоноплазменный коагулятор, который позволяет уменьшать объём кровопотери при проведении кесарева сечения, 2 аппарата для проведения вспомогательной неинвазивной вентиляции лёгких, 2 операционных монитора для контроля жизненно важных показателей пациентов, 2 дефибриллятора для нормализации сердечного ритма при его нарушениях.Медики получили в своё распоряжение 2 паровых стерилизатора и наркозно-дыхательный аппарат с электроприводом, используемый при проведении операций родоразрешения у пациенток высокой группы риска.Теперь в Областном перинатальном центре есть и установка интенсивной фототерапии для лечения желтухи новорождённых, система чрескожного мониторирования газового состава крови, аппарат для проведения ингаляции оксида азота для новорождённых, тромбоэластограф для определения процесса свертывания крови при кровотечениях у пациентов.КомментарийМинистр здравоохранения России Вероника Скворцова:«До конца 2021 года с помощью федеральных средств в регионе проведут крупномасштабную работу по дальнейшему развитию системы здравоохранения. Продолжат строить современные ФАПы и врачебные амбулатории, приобретут мобильные ФАПы и мобильные диагностические комплексы, усовершенствуют работу скорой помощи за счёт открытия единой диспетчерской службы.Кроме того, в рамках федеральной программы планируют дооснастить сосудистые центры области самым современным оборудованием. Дальнейшее техническое перевооружение коснётся и региональной онкологической службы.»