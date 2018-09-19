Участник реалити-шоу заинтриговал своих поклонниц
новым откровенным снимков. Они обратили пристальное внимание на трусы звезды телепроекта.
Участник реалити-шоу заинтриговал своих поклонниц
новым откровенным снимков. Они обратили пристальное внимание на трусы звезды телепроекта.
"Антон Гусев взбудоражил
фанаток странным предметом в трусах", – опубликовало фото с такой подписью сообщество
Hotnewshome2
в Instagram.
Действительно, судя по комментариям снимок возбудил горячие обсуждения.
На фото Антон делает селфи с голым торсом перед
зеркалом в обтягивающих трусах. Многие предположили, что Антон находится в
сексуально возбужденном состоянии.
Кроме того, пользователи соцсети продемонстрировали
свой юмор, обсудив, что же такое находится в нижнем белье Гусева. "Девочки, это ракушка (защита паха), мальчик решил
нас удивить" – (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены – прим. ред.), "Да,
действительно ОЧЕНЬ СТРАННЫЙ ПРЕДМЕТ", "Каким предметом!! Член там",
"Трусы для мужиков с пушапом рекламирует?", "Там мыльница", "Запчасть
от гантели. Или ботокс вколол. Опухло все", – прокомментировали снимок фолловеры.
Напомним, год назад
Гусев сыграл свадьбу с Викторией Романец. Но, как оказалось, и эта любовная
история далека от идеала. Звезды "Дома-2" ранее уже объявляли о
разрыве, но потом мирились.