Участник реалити-шоу заинтриговал своих поклонниц новым откровенным снимков. Они обратили пристальное внимание на трусы звезды телепроекта.

Участник реалити-шоу заинтриговал своих поклонницновым откровенным снимков. Они обратили пристальное внимание на трусы звезды телепроекта."Антон Гусев взбудоражилфанаток странным предметом в трусах", – опубликовало фото с такой подписью сообществоHotnewshome2в Instagram.Действительно, судя по комментариям снимок возбудил горячие обсуждения.На фото Антон делает селфи с голым торсом передзеркалом в обтягивающих трусах. Многие предположили, что Антон находится всексуально возбужденном состоянии.Кроме того, пользователи соцсети продемонстрировалисвой юмор, обсудив, что же такое находится в нижнем белье Гусева. "Девочки, это ракушка (защита паха), мальчик решилнас удивить" – (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены – прим. ред.), "Да,действительно ОЧЕНЬ СТРАННЫЙ ПРЕДМЕТ", "Каким предметом!! Член там","Трусы для мужиков с пушапом рекламирует?", "Там мыльница", "Запчастьот гантели. Или ботокс вколол. Опухло все", – прокомментировали снимок фолловеры.Напомним, год назадГусев сыграл свадьбу с Викторией Романец. Но, как оказалось, и эта любовнаяистория далека от идеала. Звезды "Дома-2" ранее уже объявляли оразрыве, но потом мирились.