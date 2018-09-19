Певица Юлия Ковальчук убеждена, что от хороших женщин мужчины не уходят просто так. Эти слова не оставила без внимания разведенная Виктория Дайнеко, причем высказалась по этому поводу крайне эмоционально.

Певица Юлия Ковальчук убеждена, что "от хороших женщин мужчины не уходят просто так". Эти слова не оставила без внимания разведенная Виктория Дайнеко, причем высказалась по этому поводу крайне эмоционально.Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Юлия Ковальчук перечислила свои правила поведения в соцсети. Среди прочего она указала, что не будет обсуждать свою личную жизнь или осуждать кого-то в ней. "Я считаю это неприкосновенными для общественности темами, да и просто это верх жалости к себе -пытаться искать сочувствия и поддержки у незнакомых. От хороших женщин мужчины не уходят просто так, а если и уходят – посиди одна и подумай, что ты делала не так", – написала Юлия Ковальчук.Пока многочисленные подписчики строили догадки, кого именно имела в виду популярная исполнительница, ее слова прокомментировала Виктория Дайнеко. Не так давно оформившая развод с барабанщиком Дмитрием Клейманом певица высказалась в своем аккаунте в той же социальной сети. "Одна моя коллега сообщила что "от хороших женщин мужчины не уходят". ***** я плохая😂❤️🔥 пофиг пляшем (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написала Дайнеко.Подписчики неоднозначно высказались относительно этой ситуации. Многие сочли слова Юлии Ковальчук скрытым уколом. "Вика молодец!", "Почитала ее пост, фраза ни к чему не привязанная, на пустом месте, кого уж она хотела уколоть ей виднее. Она решила пофилосовствовать, чем-то там блеснуть, плохо получилось.)", "Странно , что кто-то пишет такую чушь. Н кто ни в чем в этой жизни не застрахован. И тот , кто супер самоуверен. Не знает , какие катаклизмы его ждут", "Вика, зачем слушаете всякую ерунду. А его отпустите и скажите спасибо, что ушёл, это не ваш человек. А зачем жить с чужой половиной, как же вы встретите свою? Вы красивы, умны, талантливы, у вас все впереди", – высказали свое мнение пользователи Сети.