Начальник Управления ГИБДД г. Москвы генерал-майор полиции Виктор Коваленко провел для почетных гостей ознакомительную экскурсию по зданию Госавтоинспекции...

Встреча прошла в рамках международного сотрудничества, а также обмена опытом по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения в условиях мегаполиса.Начальник Управления ГИБДД г. Москвы генерал-майор полиции Виктор Коваленко провел для почетных гостей ознакомительную экскурсию по зданию Госавтоинспекции. Была показана уникальная экспозиция патрульного транспорта ОРУД – ГАИ – ГИБДД, ретро-автомобилей, которые передвигались по Москве в самом начале ее автомобилизации.Почетных гостей пригласили в зал истории, где представлена амуниция первых дорожных полицейских, первые водительские права вековой давности и многие другие вещи, представляющие историческую ценность. Уникальность экспонатов вызвала у гостей немалый интерес и восхищение.В ходе ознакомительной экскурсии по зданию делегации продемонстрировали работу Ситуационного центра Госавтоинспекции, который осуществляет координацию работы инспекторов ДПС и многочисленных светофорных объектов на основных магистралях города. Гостям представилась возможность в режиме реального времени увидеть на мониторах ситуацию на дорогах столицы.В завершение мероприятия представители делегации Управления общественной безопасности выразили благодарность столичной Госавтоинспекции за полученный опыт и положительные впечатления, оставив запись в книге почетных гостей.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81