Выяснилось, что погибший мальчик воспитывался в неблагополучной семье

Выяснилось, что погибший мальчик воспитывался в неблагополучной семьеВ Следственном комитете Владимирской области возбудили уголовное дело по факту смерти школьника в Вязниковском районе.Напомним, трагедия произошла вечером 17 сентября в доме №3 в Ефимьево. Мертвого 8-классника нашли во дворе многоэтажки. Мальчик упал с восьмого этажа.Следователи выясняют причины трагедии, определяют круг тех, кто контактировал с ним в последнее время. Сообщается, что мальчик находился в сложной жизненной ситуации, дома у него была неблагоприятная обстановка, на фоне которой часто возникали конфликты.По мнению уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области Геннадия Прохорычева, трагический случай в очередной раз показал, как слабо работают органы опеки и социальной защиты.«Когда узнаешь о таких трагедиях, сразу становится понятным, что те силы и средства, что уходят на работу с неблагополучными семьями в нашем регионе, да и в стране в целом недостаточны. Семья у мальчика была неблагополучная, и, судя по всему, состояла на учете у органов социальной защиты. Но мало просто следить за жизнью семьи. Надо оказывать сильнейшее психологическое сопровождение ребенку.С такими семьями необходимо вести сложную системную работу, на которую часто нет ресурсов. К сожалению, работники социальной защиты получают мало, находятся в сильнейшем стрессе и страдают от эмоционального выгорания. В очередной раз, уже после смерти ребенка мы понимаем: работа ведется недостаточная, нам необходимо менять подход работы с такими семьями», - сообщил детский омбудсмен.