Актер и шоумен Дмитрий Нагиев стал гостем шоу Юрия Дудя. Поговорили о болезнях, президенте России Владимире Путине и многом другом.

Актер ишоумен Дмитрий Нагиев стал гостем шоу Юрия Дудя. Поговорили о болезнях, президенте России Владимире Путине и многом другом.Нагиев рассказал, что в90-е оказался с Путиным в одном пазике. В то время Дмитрий был самым популярным российским ди-джеем и возглавлял,по его словам, штаб молодежного движения по перевыборам АнатолияСобчака.С будущим главнойгосударства у них состоялся добродушный разговор. "Владимир Владимировичпериодически хлопал меня по плечу, спрашивая, хватило ли намна раздачу гречки, тушенки и сахара. И я отвечал: „Да, да!“ Не умеля никогда дружить с кем надо!" – поделился случаем из жизни гостьшоу.Также самый высокооплачиваемыйв нашей стране ведущий откровенно рассказал о проблемах со здоровьем.Оказывается, недавно он перенес почечнокаменную болезнь.По его словам,выходя из кадра на шоу "Голос", он просто рыдал от боли. "Даже не будурассказывать, как из меня извлекали эти камни! Но могу показать.Первым делом я спросил у врача: „Что с питанием, с питьеми сексом?“ На второй день приехал на площадку в кровавыхтрусах", – рассказал Дмитрий.Кроме того, как писали Dni.Ru, Дудь спросилНагиева, сколько у него детей, на что тот отреагировал негативно. Юрийпризнался, что не стал бы задавать этот вопрос, не проговорись Дмитрий сам входе интервью. Дело в том, что актер назвал своего 29-летнего наследникаКирилла Нагиева "старшим сыном". Но на вопрос Дудя телеведущий не ответил.