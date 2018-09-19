Эти деньги нужно освоить до конца года

Эти деньги нужно освоить до конца годаПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев выделил почти 5 миллиардов рублей на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Немалую сумму поделят между собой победители конкурса лучших проектов. Правда есть одно «но» - средства нужно освоить до конца 2018 года.Владимирской области, если сравнивать с географическими соседями, досталось меньше всех - 100 миллионов рублей. От региона в конкурсе от исторических поселений участвовал Суздаль и среди малых городов – Гороховец. На их благоустройство и пойдут все деньги.Больше всего получит Нижегородская область - 325 миллионов рублей. Следом, по объему финансирования, идет Московская область. В бюджет Подмосковья поступит 250 миллионов рублей. Рязанская область получит 125 миллионов рублей, а Ивановский регион - 110 миллионов рублей.