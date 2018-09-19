Минэкономразвития (МЭР) РФ предрекает возвращение курса доллара к 63,6-63,8 рубля во второй половине 2019 года. Об этом говорится в проекте прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2024 года.

Минэкономразвития (МЭР) РФ предрекает возвращение курса доллара к 63,6-63,8 рубля во второй половине 2019 года. Об этом говорится в проекте прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2024 года.Как отмечает РИА Новости, Минфин России посредством проведения интервенций будет изымать дополнительную экспортную выручку с внутреннего валютного рынка, все большую значимость в формировании динамики курса рубля к доллару США будут приобретать потоки капитала.Дополнительным фактором, оказывающим давление на обменный курс рубля в ближайшее время, будет сохраняющаяся неопределенность в отношении применения санкционных мер, подчеркивается в документе МЭР.Минэкономразвития России прогнозирует сохранение обменного курса рубля на уровнях, несколько более слабых, чем фундаментально обусловленные в четвертом квартале 2018 года — первом квартале 2019 года.Между тем, 19 сентября, доллар США и евро ускорили снижение на "Московской бирже": доллар торгуется ниже 67 рублей за 1 доллар, евро ниже 78 рублей за евро впервые с 27 августа.На стороне рубля выступают сразу несколько факторов: приближение пика налоговых платежей, который приходится на 25 сентября, ослабление напряженности в Сирии и отсутствие нового негатива по санкционной теме.