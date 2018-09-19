Береговая линия Истринского водохранилища стала предметом серьезного конфликта в Солнечногорском районе Московской области. Земля оказалась в частной собственности, вдоль пляжа выросли коттеджи, и их владельцы на свою территорию посторонних не пускают. Так что местным жителям к воде теперь не подойти.

Береговая линия Истринского водохранилища стала предметом серьезного конфликта в Солнечногорском районе Московской области. Земля оказалась в частной собственности, вдоль пляжа выросли коттеджи, и их владельцы на свою территорию посторонних не пускают. Так что местным жителям к воде теперь не подойти.Ворота перекрывают прямую дорогу от поселка Бережки к Истринскому водохранилищу. Местные жители раньше свободно ходили по ней на пляж, но владелец роскошного дома год назад оформил дорогу в личную собственность и присоединил к своему участку.- Доступ жителей и детей к пляжу был прекращен.- С вами советовались, согласовывали?- Никто ничего не согласовывал, для нас это было полной неожиданностью. Закрыли и все, без объяснений! — жалуется член инициативной группы Александр Куричев.Вдоль береговой линии построили десятки коттеджей, и теперь пройти к воде здесь невозможно. По закону береговая полоса шириной 20 метров является территорией общего пользования. То есть все местные жители имеют полное право находиться здесь, когда угодно. Но попасть сюда они не могут. Владельцы коттеджей поставили заборы и по сути организовали себе частные пляжи.Разговаривать со съемочной группой владельцы дорогих коттеджей и особняков не захотели. Но на всякий случай приказали персоналу открыть проход на пляж.- На наших глазах вышел человек, открыл замок. Вот сейчас вы уедете, все закроется!Именно так происходит, когда сюда по просьбе жителей приезжают контролирующие органы. Нарушений не обнаруживается, комиссия уезжает ни с чем.- У меня есть свой участок, по нему чужие люди не ходят. Это мое. Здесь тоже частная собственность.- Это не частная собственность!- Ну, если вы много всего знаете, ходите, гуляйте, в вас же никто не стреляет, не выгоняет.Этот мужчина работает на владельца того самого участка с дорогой. По его словам, собственник никаких законов не нарушил.- Частная собственность у него. Вот эти 20 метров, конечно, кто их даст оформить. Все ходят, рыбаки, я гуляю, вы гуляйте.- Кто ходит, гуляет? Сюда никто подойти не может!Владельцы прибрежных участков даже не скрывают: заборы ставили специально, чтобы на пляж не приходили посторонние люди."Новые заборы появляются вдоль всего водохранилища. Поэтому у жителей негодование. Мы просим 20 законных метров, которые мы готовы обслуживать, выходить на субботники", — говорит Анастасия Кузнецова, член инициативной группы.Местные власти готовы вмешаться в конфликт, если жители составят коллективное обращение."Как только группа граждан или заинтересованное лицо обратится в администрацию с просьбой об установлении публичного сервитута, я думаю, глава даст команду. Этот вопрос будет отработан", — сообщил Олег Сафронов, начальник контрольного управления администрации Солнечногорского муниципального района.А пока все проходы к водохранилищу снова заблокировали.