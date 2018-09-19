Театральная феерия на подмостках областного драмтеатра. Пятый всероссийский форум-фестиваль У Золотых ворот официально открыт. Удивлять решили уже на подступах к храму искусства. Зрители стали свидетелями спектакля уличного театра из Москвы. Шатёр, клоуны, девушки на ходулях и хлопушки с конфетти. Владимирцев погрузили в атмосферу настоящего театра бродячих артистов. Тему продолжит Игорь Липский.

Театральная феерия на подмостках областного драмтеатра. Пятый всероссийский форум-фестиваль "У Золотых ворот" официально открыт. Удивлять решили уже на подступах к храму искусства. Зрители стали свидетелями спектакля уличного театра из Москвы. Шатёр, клоуны, девушки на ходулях и хлопушки с конфетти. Владимирцев погрузили в атмосферу настоящего театра бродячих артистов. Тему продолжит Игорь Липский.Бродячие служители Мельпомены у драмтеатра неслучайны. Фестиваль, который совпал с 170-летием Владимирского Областного театра драмы, решили начать с открытия памятника провинциальным актёрам на Театральной площади. Персонажами выбрали Счастливцева и Несчастливцева, героев островской пьесы "Лес". Автор композиции - известный владимирский архитектор Игорь Черноглазов. По словам скульптора, от идеи до реализации прошёл год. Финальные размеры композиции - 2 метра 25 сантиметров. Персонажи находятся на небольшом возвышении, чтобы зрители сами почувствовали себя бродячими артистами.Игорь Черноглазов, скульптор: "Здесь нужно было сделать именно скульптуру, а не литературу. И эти два персонажа, Счастливцев и Несчастливцев, вот эти молчаливые мечты о театре, который они хотят построить свой и играть в нём. Вот это и хотелось показать. Именно через счастливое молчание и какое-то задумчивое, трагичное. Очень недорого получилось - 3 миллиона полностью всё решение. Это были и спонсорские деньги, и ещё помогали другие люди".Новая городская достопримечательность сразу же стала местом повышенного внимания владимирцев и гостей областного центра. Все хотели прикоснуться к новому памятнику и, по традиции, загадать желание.Светлана Дмитриева, жительница г. Владимира: "Я очень рада. Площадь получила своё законченное положение. Наконец-то есть фонтан на Театральной площади, есть памятник. Наконец-то есть место, где можно встретиться влюблённым: либо у фонтана, либо у памятника. Я очень рада. Город обожаю".Ирина Буренкова, жительница г. Владимира: "Всё больше туристов и жителей Владимира будут любоваться этими местами: прекрасными, любимыми".По словам вице-губернатора Колкова, за последний год Областной театр драмы вышел на новый этап. Памятник провинциальным актёрам, по мнению чиновника, станет прекрасным дополнением к культурному уровню областного центра.Михаил Колков, вице-губернатор Владимирской области: "Ну, говорят, что театр начинается с вешалки, а Владимирский театр с Золотых ворот. И, действительно, театр вышел на улицу в своих очень ярких проектах. И я уверен, что открытие памятника даже не героям, а двум ипостасям российского актёра, Счастливцеву и Несчастливцеву, позволит вот это театральное пространство наполнить новым креативом".Войдя в театр, зрители могли почувствовать себя настоящими путешественниками во времени. Актёры решили показать, с чего начинался театр драмы во Владимире. 170 лет назад его основал актёр Иван Лавров, убедивший губернатора Донаурова в том, что храм театрального искусства жизненно необходим городу. Театр менял репертуар, актёров, становился жертвой революции, менялся и внешний вид здания. Но неизменным оставался зрительский интерес к владимирским постановкам.Диалог ямщика и актёра Ивана Лаврова: "Никакие актёры к нам не приезжают. Я вообще такого, как вы, первый раз живьём вижу". - "Постой-постой. А как же горожане, как же народ? Как же народ время проводит?" - "Да никак. Всё по кабакам". - "Как же. А как же культура, просвещение? Как же великие Пушкин, Гоголь, Шекспир, Мольер?"В программе 5-го юбилейного театрального форума "У Золотых ворот" - 29 спектаклей из восьми стран мира. За 2 недели свои лучшие постановки и моноспектакли покажут театры Польши, Израиля, Швеции. В рамках специальной программы "Пять вечеров с Шекспиром" владимирские зрители увидят "Отелло" от молодёжного театра на Фонтанке , "Укрощение строптивой" от Казанского драматического театра, настоящим подарком для театралов станет спектакль "Юлий Цезарь" от знаменитого грузинского театра имени Шато Руставели.Борис Гунин, директор Владимирского Областного театра драмы: "Парад лучших моноспектаклей мира на малой сцене, в театре кукол. И, конечно, наша традиционная история - "Золотые лекции у Золотых ворот". Она в этом году немножечко трансформирована".В финале фестивальной программы главную награду, "Хрустальную шапку Мономаха", получит всего 1 лучший спектакль. Свою "шапку Мономаха" преподнесут и зрители - это будет своеобразный приз зрительских симпатий.