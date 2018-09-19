У полузащитника московского Спартака Дениса Глушакова проблемы не только на футбольном поле, но и в личной жизни. В среду, 19 сентября, стало известно, что супруга игрока Дарья подала на развод. Соответствующая информация опубликована на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

У полузащитника московского "Спартака" Дениса Глушакова проблемы не только на футбольном поле, но и в личной жизни. В среду, 19 сентября, стало известно, что супруга игрока Дарья подала на развод. Соответствующая информация опубликована на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.Иск Дарьи Глушаковой к мужу был зарегистрирован 13 сентября. В графе категория дела значится пункт "споры, связанные с воспитанием детей". Отмечается, что на 24 сентября назначена беседа."Причиной стали его постоянные измены, — заявила Дарья Глушакова, которую цитирует "Спорт-экспресс". — Окончательно я решилась в конце августа этого года, когда я застала его в бане с любовницей в ночь накануне матча "Спартака" с "Динамо". Отметим, что матч состоялся 25 августа.Утром 19 сентября в интернете появилось компрометирующее видео, где Глушаков находится в бане с неизвестной девушкой. Судя по эмоциям оператора, им выступала сама супруга футболиста. При этом в интервью она рассказала, что не знает, как видео оказалось в интернете."Я не знаю, кто именно слил в интернет это видео, но, к сожалению, похождения Дениса – давно не секрет ни для кого в команде, — добавила Дарья. — У нас была счастливая семья и подрастают две замечательные дочки Лера и Саша, но, увы, Денис перестал быть тем любящим мужем, отцом и порядочным человеком, которого я когда-то знала, любила и уважала".Позже на сайте "Матч ТВ" появился комментарий Дениса Глушакова, который заявил, что уже давно не живет с женой. При этом раскрывать причины полузащитник и, судя по всему, бывший капитан "Спартака" отказался.За него это сделала адвокат Марина Дубровская в интервью изданию Super.ru. Она отметила, что "в бане вместе с Глушаковым находилась его подруга детства, а не "проститутка", которой в истерике Дарья называет девушку"."Пару месяцев назад Денис принял решение уже официально разойтись с Дарьей, хотел сделать это мирно и цивилизованно, несмотря на ее измену. – рассказала адвокат. — Денис — хороший отец, любит своих детей".Отметим, что Денис и Дарья поженились почти 10 лет назад – в 2009 году. В 2011-м у них родилась дочь Валерия, а в 2016-м – вторая дочь Александра.