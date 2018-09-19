Реализация федеральной научно-технической программы по развитию сельского хозяйства до 2025 года, ход полевых работ в текущем году – эти и многие другие вопросы были в центре внимания на правительственном часе, состоявшемся в Госдуме в среду, 19 сентября. Перед парламентариями выступил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

Реализацияфедеральной научно-технической программы по развитию сельскогохозяйства до 2025 года, ход полевых работ в текущем году – эти и многиедругие вопросы были в центре внимания на правительственном часе,состоявшемся в Госдуме в среду, 19 сентября. Перед парламентариямивыступил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.Достойные результатыПрошедшийправительственный час стал первым для Дмитрия Патрушева с момента егоназначения главой Минсельхоза, а также первым мероприятием такого рода врамках осенней сессии Госдумы в этом году. Спикер Госдумы ВячеславВолодин отметил, что между парламентариями и министерством складываютсяконструктивные отношения, которые позволяют решать проблемы жителейсела, повышать эффективность сельского хозяйства как сектора экономики.Рассказываяо достигнутых отечественной сельскохозяйственной отраслью результатах,Патрушев отметил, что общая площадь посевов в России составила 79миллионов гектаров, из них яровыми культурами засеяно 52,5 миллиона. Подэлитные семена отдано порядка шести миллионов гектаров земли, озвучилцифры министр.Поего словам, в правительстве по итогам года ожидают урожай зерна науровне 105 миллионов тонн. "Это достойный урожай, который позволитгарантировать аграриям хорошие цены", – отметил Патрушев, добавив, чтоэтот показатель выше среднего за последние годы.Говоряо текущей работе, глава Минсельхоза заявил, что в настоящее времяобмолочено 73% зерновых культур, что позволило получить более 91миллиона тонн зерна. Кроме того, аграрии соберут 16 миллионов тоннмасличных, благодаря чему будет увеличено производство растительногомасла. Что касается овощей открытого грунта, то их урожай ожидается науроне миллиона тонн, рассказал министр парламентариям.Законодателипоинтересовались у главы ведомства возвращением в оборот пахотныхземель. Патрушев ответил, что работа в этом направлении активно ведется."Планируем ввести порядка миллиона гектаров таких земель", – подчеркнулминистр. По его словам, этот процесс будет идти рука об руку ссозданием новой инфраструктуры, которая позволит эффективно использоватьполученный урожай.Вместес тем министр отметил, что из-за неблагоприятных погодных условийрегионы могут потерять около шести миллиардов рублей. Фракция "ЕдинойРоссии" спросила министра о том, как будут компенсироваться потериаграриев. "Мы посчитаем ущерб по субъектам Федерации и будем заявлять вправительство о компенсации товаропроизводителям", – заявил Патрушев.Наращивать экспорт, развивать импортозамещениеГлаваМинсельхоза также затронул тему импортозамещения в российскомагропромышленном комплексе. Он посетовал, что пока отечественныетехнологии не находят широкого применение на селе. Решить эту проблему,рассказал Патрушев, должна федеральная научно-техническая программаразвития сельского хозяйства до 2025 года. Импортозамещение в этойотрасли должно коснуться прежде всего обеспеченности семенами, отметилруководитель ведомства.Патрушевподчеркнул, что в настоящее время доля импорта семенного картофелясоставляет 80%, семян-гибридов иностранной селекции – 98%. "Аналогичнаяситуация сложилась по целому ряду других видов продукции, сырья ипродовольствия", – указал министр. По его словам, модернизацияотечественной сельскохозяйственной отрасли создаст на российском рынкеэкспортно-ориентированный агропромышленный сектор.Поставкипродукции отечественного агропромышленного комплекса в первом полугодии2018 года выросли на 30% по сравнению с прошлым годом, рассказалПатрушев. По его словам, к 2024 году экспорт сельхозпродукции из России вденежном выражении может составить до 50 миллиардов долларов.Вопросы, требующие решенияходе правительственного часа спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил,что в сельскохозяйственной отрасли есть ряд вопросов, которые, по мнениюпредставителей всех фракций, требуют решения. Среди них председательнижней палаты выделил компенсацию расходов на горючее, обеспечение молоком школьников.Другой,более масштабный вопрос, подчеркнул спикер, связан с комплекснымсоциальным развитием села. Законодатель посетовал, что во многихведомствах этот аспект рассматривается по остаточному принципу.связи с этим Володин поручил проработать и предложить правительствуварианты, как сделать Министерство сельского хозяйства ведомством,которое действительно взяло бы на себя ответственность за социальноеразвитие села."Сегодня министерство участвует в реализации этихпрограмм как ведомство, согласующее те или другие направления. Еслиговорить о сельских дорогах – согласование по сельским дорогам, еслиговорить ФАПы– то в этом вопросе согласование, но не несет непосредственноответственности". – подчеркнул Володин. По его словам, это приводит ктому, что программы развития на селе реализуются не так эффективно, как вгородах.Председательнижней палаты дал указание проработать соответствующие вопросыпредседателю думского комитета по аграрным вопросам Владимиру Кашину ивице-спикеру Госдумы Сергею Неверову.Село в приоритетеРазвитиесела и аграрного производства – один из основных вопросов всоциально-экономической повестке Госдумы седьмого созыва. В декабрепрошлого года в нижней палате прошли масштабные парламентские слушанияпо социальным и правовым аспектам развития сельскохозяйственныхтерриторий. Вместе с депутатами и представителями исполнительной власти вдискуссии приняли участие более 300 аграриев со всей страны.Участникимероприятия обсудили достигнутые результаты, обозначили ключевыепроблемы отрасли и предложили ряд инициатив по их решению. Помимопрочего, были озвучены предложения о создании новой инфраструктуры населе и более активном привлечении инвесторов, о реализациигосударственной программы льготного кредитования на строительствомалоэтажного жилья в сельской местности, а также многие другиеинициативы.В июле этого года Госдума поддержала сельхозпроизводителей, одобрив предложение профильногоминистерства о выделении дополнительно пяти миллиардов рублейкомпенсации из резервного фонда в связи повышением затрат нагорюче-смазочные материалы.