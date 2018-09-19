Нижняя палата парламента запустила англоязычную версию своего официального сайта. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, к работе российских законодателей проявляют огромный интерес за рубежом.

Нижняяпалата парламента запустила своего официальногосайта. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, к работе российских законодателей проявляют огромный интерес за рубежом.Пословам председателя нижней палаты, те, кто интересуется политикой вРоссии, теперь получат возможность знакомиться с ней из первоисточника. Онеобходимости такого решения Вячеслав Володин говорил в ходеМеждународного форума "Развитие парламентаризма", который прошел в июнеэтого года в Москве.свою очередь, зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин идетей Оксана Пушкина выразила благодарность спикеру за запусканглоязычного ресурса. Парламентарий напомнила, что председатель нижнейпалаты был одним из инициаторов модернизации сайта Госдумы.Кромеофициального ресурса, пользователям Сети доступны англоязычные страницынижней палаты в популярных социальных сетях. Среди них , , а также .Модернизацияи унификация информационных ресурсов Госдумы началась в прошлом году.Были открыты официальные страницы нижней палаты в социальных сетях. А вапреле этого года Дума запустила обновленный официальный сайт, болеесовременный и удобный для пользователей.Гражданамстало проще узнать информацию о конкретном парламентарии,представляющем тот или иной избирательный округ. Кроме того, можноотправить сообщение законодателю и ознакомиться с результатами егоработы. Обновленный дизайн адаптирован для всех устройств – компьютера,ноутбука, планшета, смартфона. Появился специальный раздел сервисов, гдепользователь сможет быстро найти информацию об интересующем законопроекте, ознакомиться с документацией, узнать результаты голосований.