Интервью самого высокооплачиваемого шоумена России Дмитрия Нагиева вызвало бурную реакцию в соцсетях. Особенно пользователей интересует реакция на слова, сказанные актером в гостях у Юрия Дудя в адрес Первого канала и Кремля.

Интервью самого высокооплачиваемого шоумена России ДмитрияНагиева вызвало бурную реакцию в соцсетях. Особенно пользователей интересуетреакция на слова, сказанные актером в гостях у Юрия Дудя в адрес Первого каналаи Кремля.Впечатления от интервью Дмитрия Нагиева Юрию Дудю, судя повсему, только положительные. Отзывы хорошие. Что же касается Кремля и Первогоканала, то они на высазывания шоумена никак не отреагировали."По-моему, только хорошие отзывы. Все оценили этоинтервью, поэтому никаких негативных моментов нет", – сказала в эфирерадиостанции "Говорит Москва" официальный представитель артиста.Напомним, днем ранее в гостях у популярного блогера ЮрияДудя Нагиев рассказал о первой встрече с Владимиром Путиным. По словам артиста,в 90-е он оказался с Путиным в одном автобусе. В то время Дмитрий был самымпопулярным российским диджеем и возглавлял штаб молодежного движения поперевыборам Анатолия Собчака."Владимир Владимирович периодически хлопал меня поплечу, спрашивая, хватило ли нам на раздачу гречки, тушенки и сахара. И яотвечал: "Да-да!" Не умел я никогда дружить с кем надо..." – рассказалшоумен.В этом же интервью Дмитрий Нагиев рассказал о своей работена Первом канале. Он заявил, что нисколько не боится увольнения. "Тамрассчитывать на то, что ты продолжишь завтра – бессмысленно абсолютно... Я небоюсь, что меня турнут", – заявил артист. По словам шоумена, он боялся лет10-15 назад – но сейчас это чувство страха ушло.Вспомнил Дмитрий и о своем знакомстве с актрисой Ларисой Гузеевой.Он рассказал, как, выпив лишнего, прилюдно сорвал с нее колготки. На вопрос ведущего,были ли они парой, Нагиев признался, что в их отношениях "был всплеск".