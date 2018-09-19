Интервью самого высокооплачиваемого шоумена России Дмитрия
Нагиева вызвало бурную реакцию в соцсетях. Особенно пользователей интересует
реакция на слова, сказанные актером в гостях у Юрия Дудя в адрес Первого канала
и Кремля.
Интервью самого высокооплачиваемого шоумена России Дмитрия
Нагиева вызвало бурную реакцию в соцсетях. Особенно пользователей интересует
реакция на слова, сказанные актером в гостях у Юрия Дудя в адрес Первого канала
и Кремля.
Впечатления от интервью Дмитрия Нагиева Юрию Дудю, судя по
всему, только положительные. Отзывы хорошие. Что же касается Кремля и Первого
канала, то они на высазывания шоумена никак не отреагировали.
"По-моему, только хорошие отзывы. Все оценили это
интервью, поэтому никаких негативных моментов нет", – сказала в эфире
радиостанции "Говорит Москва" официальный представитель артиста.
Напомним, днем ранее в гостях у популярного блогера Юрия
Дудя Нагиев рассказал о первой встрече с Владимиром Путиным. По словам артиста,
в 90-е он оказался с Путиным в одном автобусе. В то время Дмитрий был самым
популярным российским диджеем и возглавлял штаб молодежного движения по
перевыборам Анатолия Собчака.
"Владимир Владимирович периодически хлопал меня по
плечу, спрашивая, хватило ли нам на раздачу гречки, тушенки и сахара. И я
отвечал: "Да-да!" Не умел я никогда дружить с кем надо..." – рассказал
шоумен.
В этом же интервью Дмитрий Нагиев рассказал о своей работе
на Первом канале. Он заявил, что нисколько не боится увольнения. "Там
рассчитывать на то, что ты продолжишь завтра – бессмысленно абсолютно... Я не
боюсь, что меня турнут", – заявил артист. По словам шоумена, он боялся лет
10-15 назад – но сейчас это чувство страха ушло.
Вспомнил Дмитрий и о своем знакомстве с актрисой Ларисой Гузеевой.
Он рассказал, как, выпив лишнего, прилюдно сорвал с нее колготки. На вопрос ведущего,
были ли они парой, Нагиев признался, что в их отношениях "был всплеск".