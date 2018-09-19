Президент Венесуэлы Николас Мадуро оказался в центре скандала после того, как пообедал в одном из самых дорогих ресторанов Стамбула. Граждане страны, где инфляция превысила миллион процентов, и происходят голодные бунты, обвинили главу государства в преступной растрате.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро оказался в центре скандала после того, как пообедал в одном из самых дорогих ресторанов Стамбула. Граждане страны, где инфляция превысила миллион процентов, и происходят голодные бунты, обвинили главу государства в преступной растрате, сообщает Business Insider.На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как Мадуро обедает в турецком ресторане со знаменитым на весь мир поваром Нусретом Гекче, который прославился "техничным" посыпанием солью своих продуктов. Отведать стряпню шефа специально приезжал Леонардо Ди Каприо.Mientras tanto el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, visita al reconocido chef, Salt Bae, en Turquía y disfruta de un delicioso manjar junto a la “primera combatiente” Cilia Flores. #DimeAlgo pic.twitter.com/tGieG9GV8J— Yusnaby Pérez (@Yusnaby) September 17, 2018Мадуро оказался в Турции на обратном пути из Китая, где просил очередные кредиты в помощь стране. После того, как ролик с обедающим президентом попал в Интернет, граждане Венесуэлы пришли в бешенство.Известно, что обед обошелся главе государства в 100 долларов. Это больше трехмесячной зарплаты рядового жителя Венесуэлы, чья валюта обесценилась настолько, что из нее стали мастерить поделки на продажу.Интернет-пользователи проклинают как главу государства, пирующего, пока его народ голодает, так и шеф-повара, накормившего "тирана".Никакой реакции на эти обвинения от главы государства, а также от Нусрета Гекче, пока не последовало.