Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, который уехал за границу и стал одним из главных информаторов Всемирного антидопингового агентства (WADA), высказался на тему возможного восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, который уехал за границу и стал одним из главных информаторов Всемирного антидопингового агентства (WADA), высказался на тему возможного восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).По словам Родченкова, это станет катастрофой для всего чистого спорта. Напомним, ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации восстановить РУСАДА в правах. Решение по этому вопросу должно быть принято на заседании WADA 20 сентября​​​."На протяжении многих лет РУСАДА подрывало идею чистого спорта. – заявил Родченков, которого цитирует РИА Новости. — Восстановление РУСАДА станет настоящей катастрофой для всего чистого спорта".Кроме того, он добавил, что его расстроило решение Международного олимпийского комитета спустя три дня после окончания Олимпиады в Пхенчхане восстановить в правах Олимпийский комитет России.