Пользователи соцсетей сочувствуют Диме Билану, попавшему в
аварию на своем Ford Mustang. Поклонники пытаются помочь известному певцу
справиться со стрессом, от которого артист даже охрип. Однако среди комментариев
попадаются и язвительные замечания, на которые Билан реагирует весьма
эмоционально.
Пользователи соцсетей сочувствуют Диме Билану, попавшему в
аварию на своем Ford Mustang. Поклонники пытаются помочь известному певцу
справиться со стрессом, от которого артист даже охрип. Однако среди комментариев
попадаются и язвительные замечания, на которые Билан реагирует весьма
эмоционально.
Поклонники выражают свою радость по поводу того, что сам
Билан в аварии не пострадал. Переживать за своего кумира они начали после того, как певец
сообщил, что говорит "странным голосом". Неужели их любимый артист
охрип? – испугались фанаты.
Однако Дима успокоил пользователей. Оказывается, после того, как Билан попал в аварию, стресс как-то подействовал на голосовые связки, и в результате он говорит
"каким-то странным голосом".
"От стресса немного голос осип ) нет я не кричал ,
наоборот был холодного ума вчера и да и причин не было , просто говорю сегодня
странным голосом каким то ))))", – написал Билан в Instagram (орфография и пунктуация
оригинала – Прим. ред).
Поклонники облегченно перевели дух и попросили артиста
что-нибудь исполнить – пусть и с необычным звучанием. Певец в ответ выложил
видео с грустной мелодией.
Пробились в ленту и тролли, оставившие язвительные
комментарии по поводу разбившегося в аварии Билана и состояния артиста. "@hrundels а иди-ка ты в
пень !!! Просто и без ошибок , бот -полиглот !", – взорвался Дима.
Напомним, накануне появились сообщения о том, что Дима Билан разбился в аварии. Певец двигался по Ленинскому проспекту,
находясь за рулем Ford Mustang. В какой-то момент он не справился с
управлением и врезался в двигавшуюся перед ним легковушку Hyundai. К счастью,
никто не пострадал. В правоохранительных органах отметили, что Билан был трезв
и не стал отрицать своей вины.
Чуть позже с комментариями об аварии выступил и сам Билан. На своей
официальной страничке в социальной сети Instagram исполнитель опубликовал
видео, в котором рассказал о случившемся. По его словам, он двигался со скоростью
40 километров в час, однако отвлекся и въехал в машину, стоявшую на светофоре. Как
сообщил артист, он договорился с пострадавшей стороной "полюбовно и по
закону".