Российские оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М впервые в истории переправили в Киргизстан. Там они примут участие в совместных учениях Иссык-Куль-Антитеррор-2018. Задачей боевых машин станет уничтожение условного лагеря террористов на высокогорном полигоне Эдельвейс.

Российские оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" впервые в истории переправили в Киргизстан. Там они примут участие в совместных учениях "Иссык-Куль-Антитеррор-2018". Задачей боевых машин станет уничтожение условного лагеря террористов на высокогорном полигоне "Эдельвейс", сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.Тренировка стартует 24 сентября и займет два дня. В ней также задействована бригада горных мотострелков из Тувы. Всего в Киргизстан перебросят около 1 тысячи отечественных военнослужащих.Оперативно-тактический комплекс "Искандер-М" предназначен для уничтожения особо важных объектов противника на расстоянии до 500 километров. Из открытых источников известно, что существует как минимум два варианта этих боевых машин для российских вооруженных сил.Первый – с двумя квазибаллистическими ракетами. То есть летят они не по параболе, а постоянно маневрируют, чтобы уклониться от систем ПРО. Второй – с двумя крылатыми ракетами. Как считают некоторые специалисты, это сухопутная версия комплекса "Калибр".Боевая часть ракеты весит около 480 килограммов и может быть обычной осколочно-фугасной, проникающей, для уничтожения подземных или особо укрепленных объектов, а также кассетной, когда надо накрыть сплошным огнем целое подразделение противника.