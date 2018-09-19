В прошлом году Федеральной налоговой налоговой службой был проведен опрос среди самозанятых граждан и тех, кто трудится без регистрации. Налоговиков интересовало, в чем люди видят главное препятствие на пути к легализации собственного бизнеса. Оказалось, что во многом виновата бумажная волокита.

В прошлом году Федеральной налоговой налоговойслужбой был проведен опрос среди самозанятых граждан и тех, ктотрудится без регистрации. Налоговиков интересовало, в чем люди видятглавное препятствие на пути к легализации собственного бизнеса.Оказалось, что во многом виновата "бумажная волокита".Человечествоживет в эпоху стремительного развития технологий. Мир быстро меняется, исистеме, привыкшей к старым правилам игры, приходится подстраиватьсяпод новые реалии.Глобальный тренд на цифровизацию экономики не обошелстороной и Россию. Так, глава Федеральной налоговой службы (ФНС) МихаилМишустин ранее заявил, что ведомство в следующем году запуститприложение, благодаря которому зарегистрироваться можнобудет всего лишь за пару минут.Активноразвиваются и инструменты, которые упрощают жизнь уже действующемубизнесу. Наглядный пример – онлайн-кассы. За последнее время они сталинастоящим проводником информации для предпринимателей. Теперь уже врядли возможно представить себе современный бизнес без этой технологии.Руководительнаправления развития облачного ритейла МТС Олег Сушков отметил, что сих помощью можно отслеживать продажи, в режиме онлайн анализироватьвлияние внешних факторов на коммерческий процесс. По его словам,грамотное использование товароучетной системы позволяет поднять продажи на 5-20%, при этом избежав траты большого количества времени на учет и приемку товара.Какпоказывает практика, для малого и среднего бизнеса удобстворасчетно-кассового оборудования является ключевым фактором при выборебанка. Эксперты отмечают: кредиты постепенно уходят в прошлое. Аналитикиприводят статистику, согласно которой, займы в сегменте малого бизнесазанимают не более 6%.Представители банковского сервиса для предпринимателей "ДелоБанк"сетуют на большое количество "паразитных" операций, с которымисталкиваются представители любого бизнеса в нашей стране. По их словам,если человек решает заняться собственным делом, то ему приходитсяосваивать огромные массивы знаний, становясь бухгалтером, юристом и даже курьером в одном лице.Банкиже перестали получать доход от кредитования микробизнеса. Сейчас речьидет о том, какую реальную пользу может дать бизнесмену работа скредитным учреждением. Эксперты уверены: в сложившейся ситуации банкимогут освободить предпринимателей от поездок в офисы, проверокконтрагентов и всевозможной рутины.К примеру, в "ДелоБанке" действует “светофор”,показывающий степень надежности контрагента перед оплатой. Теперьрешить любую проблему можно дистанционно. Обслуживание в "ДелоБанке" особенно выгодно для тех, кто не может позволить себе нанимать штат разных специалистов.Цифровыетехнологии – это реалии сегодняшней жизни. Чтобы выжить, бизнесу важносвоевременно, а главное, грамотно подстроиться под стремительноменяющиеся условия. Компании, которые не хотят отказываться от старыхправил игры, могут очень быстро сойти с дистанции. Но цифровизация – этоне только вызов, но и новые возможности, в том числе длявысокотехнологичных стартапов.