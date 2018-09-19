Мужики в колготках довели до тошноты. Люди сочли, что Кристине Орбакайте изменил вкус.

Мужики в колготках довели до тошноты. Люди сочли, что Кристине Орбакайте изменил вкус.20 сентября состоится премьера клипа Кристины Орбакайте на песню "Пьяная вишня", автором слов которой стал украинский поэт Антон Пустовой – создатель нашумевшей песни "Цвет настроения синий". Он известен тем, что рассылает свои произведения всем артистам. А тот кто купит, тот и высылают гонорары.Клип с матерщиной и звездами в кадре на "Цвет настроения" в исполнении поп-короля (хотя Пустовой думал, что хит исполнит Басков) наделал много шума. Очевидно, скандал ждет и старшую дочь Пугачевой. Судя по проморолику, который появился на странице Орбакайте в социальной сети Instagram, снималась она в окружении... трансвеститов! И действие происходит в гей-клубе.Помимо накрашенных мужиков в париках, платьях и колготках, в клипе снялась и актриса Настасья Самбурская. Ну, той не привыкать... "Чем дальше, тем смешнее. Насмешили всю страну", "Какая гадость – мужики в колготках", – пишут в комментариях удивленные пользователи. Многие считают, что Орбакайте просто изменил прежде отменный вкус.Стоит заметить, что любовь к геям и трасвеститам у Кристины – явно от знаменитой мамы. Алла Борисовна всю жизнь окружает себя гомосексуалистами, пела с гей-хором, а не так давно даже снялась с трансвеститами в клипе своего давнего друга – стилиста Алишера.