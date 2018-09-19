Дождь с потолка. Жители одного из домов в Собинке пострадали от некачественной работы подрядчика, который ремонтирует крышу. По его вине в многоквартирном доме пролило 16 квартир. Какие санкции ждут строителей и будут ли собственникам возмещать ущерб? Разбиралась наша съёмочная группа.

Дождь с потолка. Жители одного из домов в Собинке пострадали от некачественной работы подрядчика, который ремонтирует крышу. По его вине в многоквартирном доме пролило 16 квартир. Какие санкции ждут строителей и будут ли собственникам возмещать ущерб? Разбиралась наша съёмочная группа.( г. Собинка)Жители этого панельного дома по улице Красноборской в Собинке ждали ремонта кровли очень долго и, наконец, дождались. 13 июля на крыше появились работники и начали делать долгожданный ремонт. Лето стояло жаркое, и жители даже не могли подумать, что к сроку окончания ремонтных работ, намеченному на 16 сентября, случится такое.Нина Охабкина, житель дома № 4 "А" по улице Красноборской: "Вот в воскресенье пошел сильный ливень, мы просто не могли выйти из квартиры. У нас вода была слоем, наверное, 5 сантиметров здесь на полу. Я когда дверь открыла, она хлынула туда. Потом начался водопад — вот сюда и потом туда в комнату. Я собирала всю ночь воду до 4 утра, пока не прекратился дождь".Пролило 16 квартир в двух подъездах, от 5-го до 3-го этажа. Люди всю ночь пытались общими усилиями спасти соседей снизу. В панике жильцы дома обратились в управляющую компанию. А она только составила акт о протечке. Компания-подрядчик мало того, что пролила людей, так ещё и не уложилась в сроки ремонта.Вадим Цветков, житель дома № 4 "А" по улице Красноборской: "Ремонт должен был закончить 16 сентября. Работы, естественно, были не выполнены, потому что я там присутствовал на крыше, там даже половины не сделано. В результате первого дождя нас затопило вплоть до третьего этажа – я живу на третьем этаже, меня затопило. Ну вот до сих пор, сейчас 3 или 4 дня прошло, на крыше никого нет. Вчера вечером мы укладывали плёнку, чтобы якобы защитить себя от дождя, но всё равно всё течёт".Людмила живёт в этом доме уже сорок лет, с момента его сдачи, говорит, что протечки бывали, но чтобы до такой степени – никогда! Пожилой женщине досталось больше остальных, ведь она живёт на крайнем этаже и ей также пришлось прыгать с вёдрами.Людмила Самсонова, жительница дома № 4 "А" по улице Красноборской: "Ну и что вот сделали? Опять вот всё течёт. Это ужас какой-то, когда всё это кончится? За что только платим? Как только получаем пенсию, свои копейки, и скорее платить бежим! А нам делают вот что-то за это?"В отчаяньи жители решили позвонить прорабу. Надеялись, что он примет хоть какие-нибудь меры, чтобы уменьшить страдания жителей, но в телефонном разговоре он только посмеялся над людьми."А чего у нас сейчас делаться-то будет? У нас капает, плёнку вон постелили". - "Пока ничего не будет. Просто капать будет постоянно". - "Просто капать будет?" - "Просто да! (Смеётся) Я в пятницу только начну работать или в четверг".Слух о приезде съёмочной группы разнёсся по всей Собинке. Местная администрация даже совещание провела. На нём присутствовал и представитель Фонда капитального ремонта, который отвечает за работу подрядной организации.Игорь Клименко, заместитель гендиректора фонда капитального ремонта: "Мы к ним и так санкции будем применять штрафные. У них 16 сентября по графику окончание производственных работ – у них пошла просрочка. Мы сейчас всё это на контроле держим. Плюс управляющая компания сама предложила помощь, чтобы это в кратчайшие два дня устранить то состояние, в котором находится крыша и пострадавшие. Также подрядчику необходимо решить вопрос с компенсацией как морального ущерба, и восстановительным работам в тех квартирах, которые были пролиты".По словам представителя Фонда капремонта, все протечки должны устранить в 2-дневный срок. А вот избавиться от нерадивого подрядчика не получится. Ведь тогда придётся искать нового. А эта процедура займёт не меньше месяца. Если недобросовестные работники не устранят то, что натворили с крышей дома - их будут ждать всё новые и новые штрафы, и своего заработка они совсем не увидят.