20 сентября на Сейшельских островах пройдет заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA). На нем будет принято решение по поводу восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

20 сентября на Сейшельских островах пройдет заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA). На нем будет принято решение по поводу восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).Напомним, ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации восстановить российское агентство в правах. Положительное решение поддержала и Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК)."Комиссия спортсменов МОК подробно обсудила рекомендации комитета по соответствию и согласилась с ними", — говорится в сообщении комиссии спортсменов МОК, которое цитирует ТАСС. При этом спортсмены заявили, что "хотели бы видеть четкий процесс, а также сроки получения и полной проверки данных". Речь идет о проверке данных московской антидопинговой лаборатории.Отметим, что в среду, 19 октября, антидопинговые агентства 13 стран призвали WADA оставить в силе действующий статус РУСАДА. К ним присоединился и информатор WADA Григорий Родченков.