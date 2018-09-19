Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова изучила данные о втором туре выборов в Приморье. Она предложила признать их недействительными.

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова изучила данныео втором туре выборов в Приморье. Она предложила признать их недействительными.До этогобыли аннулированы данные только на некоторых участках Владивостока. Памфилова заявила,что в этом случае никаких специальных дополнительных проверок не требуется, достаточноимеющейся у комиссии информации.При этом глава ЦИК уточнила, что доопределенного моменты выборы в Приморье были прозрачными. Но после второго турауже утром данные последних протоколов долго не вводились. Затем в ТИКепоявились пожарные, которые ограничили комиссии доступ к бумагам, передаетВысказалисвое отношение о ситуации с отменой выборов главы Приморья и в Кремле. "Мывидим, как развивается ситуация, по заявлениям ЦИКа и по заявлениям изВладивостока. Все это идет в русле того, что говорил Путин. Подобную позициюЦИКа в Кремле ценят и поддерживают", – заявил пресс-секретарь президента РоссииДмитрий Песков.Он добавил,что временно исполняющий обязанности назначается указом главы государства. "Внастоящий момент им является Тарасенко. Если будут иные решения – или состороны Тарасенко, или со стороны президента, вы об этом узнаете", – цитирует Пескова ТАСС.