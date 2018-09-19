Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова изучила данные
о втором туре выборов в Приморье. Она предложила признать их недействительными.
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова изучила данные
о втором туре выборов в Приморье. Она предложила признать их недействительными.
До этого
были аннулированы данные только на некоторых участках Владивостока. Памфилова заявила,
что в этом случае никаких специальных дополнительных проверок не требуется, достаточно
имеющейся у комиссии информации.
При этом глава ЦИК уточнила, что до
определенного моменты выборы в Приморье были прозрачными. Но после второго тура
уже утром данные последних протоколов долго не вводились. Затем в ТИКе
появились пожарные, которые ограничили комиссии доступ к бумагам, передает
Высказали
свое отношение о ситуации с отменой выборов главы Приморья и в Кремле. "Мы
видим, как развивается ситуация, по заявлениям ЦИКа и по заявлениям из
Владивостока. Все это идет в русле того, что говорил Путин. Подобную позицию
ЦИКа в Кремле ценят и поддерживают", – заявил пресс-секретарь президента России
Дмитрий Песков.
Он добавил,
что временно исполняющий обязанности назначается указом главы государства. "В
настоящий момент им является Тарасенко. Если будут иные решения – или со
стороны Тарасенко, или со стороны президента, вы об этом узнаете", – цитирует Пескова ТАСС.