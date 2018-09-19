Россиянка, у которой в крушении военного самолета Ил-20 в Сирии погиб сын, опубликовала в Facebook душераздирающее признание. Однако некоторые пользователи соцсети не проявили сочувствия к беде женщины.

Россиянка,у которой в крушении военного самолета Ил-20 в Сирии погиб сын, опубликовала в Facebook душераздирающее признание.Однако некоторые пользователи соцсети не проявили сочувствия к беде женщины.Оставленнуюматерью военнослужащего запись нельзя читать без слез. "Люди, у меня сын погибна Ил-20 в Сирии, его сбила ракета. У меня нет сил даже плакать, я ору", -цитирует признание женщины .Многие написали безутешнойматери слова утешения. Однако нашлись и те, кто счел запись поводом злосъязвить над инцидентом и пространно порассуждать. Цинизм тех, кто оставлял записи,поражает. По мнению некоторых их таких комментаторов, убитая горем мать должнабыть в ответе за "политику России и США", а также "за события в Донбассе".Позже доступ кпубликации закрыли.Напомним, трагедия с Ил-20 произошла над Средиземным морем вСирии 17 сентября. Израильские истребители подставили под удар сирийских ПВО российскийвоенный самолет, на борту которого находились 15 человек. Все они погибли.Как писали Dni.Ru, случившееся прокомментировали израильские СМИ. Они признали, что отчасти вина лежитна Иерусалиме. Одно из изданий сделало вывод, что Израиль вближайшее время будет вынужден "публично отдуватьсяза случившееся". В Москве расценили действия Израиля каквраждебные и оставили за собой право на адекватный ответ.