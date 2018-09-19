Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги в среду, 19 сентября, продолжился шестью матчами. В Шанхае китайский клуб Куньлунь уступил московскому ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу армейцев.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги в среду, 19 сентября, продолжился шестью матчами. В Шанхае китайский клуб "Куньлунь" уступил московскому ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу армейцев.В составе победителей шайбы забросили Кирилл Капризов (7-я минута), Сергей Толчинский (13-я) и Никита Нестеров (30-я). Вратарь "красно-синих" Ларс Юханссон отразил все 19 бросков по своим воротам.Благодаря данной победе ЦСКА набрал 10 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Западной конференции. "Куньлунь" с пятью баллами располагается на 12-й строчке на Востоке.