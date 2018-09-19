Лидер группы Машина времени Андрей Макаревич прокомментировал запрет на использование русского языка во Львовской области Украины. Соответствующее решение в среду, 19 сентября, было принято местным облсоветом.

Лидергруппы "Машина времени" Андрей Макаревич прокомментировал запрет наиспользование русского языка во Львовской области Украины.Соответствующее решение в среду, 19 сентября, было принято местнымоблсоветом.Макаревич очередной крайне неоднозначный поступок украинских властей оценил негативно."По-моему, это неумное решение и плохая идея – лишать половинунаселения языка, на котором они исторически разговаривали", – заявилмузыкант.Лидер"Машины времени" в беседе с подчеркнул, что насильно делать такиевещи нельзя. При этом он не стал комментировать, как подобные решениямогут повлиять на гастроли российских исполнителей по территории Незалежной.Львовскийобластной совет 19 сентября большинством голосов постановил запретитьпубличное использование великого и могучего в регионе. Впрочем, перевессторонников украинизации оказался не слишком большим – 57 депутатов "за"и 43 "против".Подзапрет попадает всякий "культурный продукт" на русском языке, включаявыставки и концерты. Решением законодателей создается специальнаярабочая группа, в задачи которой входит ведение "разъяснительной работы"с львовянами.Напомним,что после государственного переворота зимой 2014 года Киев взял курс наборьбу с русским языком и ущемление прав русскоязычных граждан Украины.В прошлом году был принят закон об образовании, предполагающий полнуюукраинизацию школ страны в ближайшие годы.Нарадиостанциях были увеличены с 25% до 30% квоты на украинские пени. Всвою очередь телекомпании обязаны обеспечивать трансляцию 25%произведений на "мове" от общего объема контента.