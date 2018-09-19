Премьер-министр,
председатель Единой России Дмитрий Медведев поздравил победителей
единого дня голосования, выдвигавшихся от партии власти. Глава кабмина
отметил их компетентность и профессионализм и пожелал успехов в решении
важных задач.
Премьер-министр,
председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поздравил победителей
единого дня голосования, выдвигавшихся от партии власти. Глава кабмина
отметил их компетентность и профессионализм и пожелал успехов в решении
важных задач.
Медведев направил поздравления победителям на выборах
высших должностных лиц, а также секретарям региональных отделений "ЕР"
тех субъектов Федерации, где 9 сентября прошли выборы в местные
законодательные собрания. Премьер-министр назвал результат партии
хорошим, подчеркнув, что он свидетельствует о доверии граждан к "ЕР".
Победившим
на голосовании кандидатам Медведев пожелал успехов в решении стоящих
перед регионами задач. По словам главы кабмина, опыт и знания, а также
компетентность и профессионализм помогут избранным единороссам успешно
работать для повышения уровня жизни людей.
Председатель
"Единой России" также выразил надежду, что под руководством одержавших
победу партийцев социально-экономическое развитие субъектов Федерации
продолжится. Главное, подчеркнул Медведев, – руководствоваться
интересами людей, принимать во внимание их наказы, прислушиваться к их
нуждам.
Дмитрий
Медведев направил поздравления избранным губернаторам: Нижегородской
области – Глебу Никитину, Самарской области – Дмитрию Азарову,
Алтайского края – Виктору Томенко, Московской области – Андрею
Воробьеву, Кемеровской области – Сергею Цивилеву и главам других
регионов, одержавшим победу в единый день голосования.
Кроме того, премьер-министр поздравил секретарей региональных отделений "ЕР" с избранием кандидатов от партии власти в депутаты заксобраний
субъектов Федерации: Игоря Ляхова (Смоленская облдума), Александра
Ищенко (Законодательное собрание Ростовской области), Ольгу Хохлову
(Владимирская область), Сергея Брилку (Иркутская область) и других партийцев.
Единый
день голосования проходил 9 сентября. В 26 субъектах Федерации выбирали
высших должностных лиц, в 16 – депутатов региональных законодательных
собраний. В 12 регионах граждане голосовали за кандидатуры в депутаты
административных центров, в восьми – за глав административных центров.
Кроме того, состоялось 15 кампаний по выборам в органы местного
самоуправления (более 23 тысяч мандатов), а также досрочные выборы семи
депутатов Госдумы.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак,
итоги выборов, отметил, что в среднем по стране партию
поддержали более 60% избирателей. По его словам, лучшие результаты "ЕР"
показала в регионах с высокой явкой.