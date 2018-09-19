Премьер-министр, председатель Единой России Дмитрий Медведев поздравил победителей единого дня голосования, выдвигавшихся от партии власти. Глава кабмина отметил их компетентность и профессионализм и пожелал успехов в решении важных задач.

Премьер-министр,председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поздравил победителейединого дня голосования, выдвигавшихся от партии власти. Глава кабминаотметил их компетентность и профессионализм и пожелал успехов в решенииважных задач.Медведев направил поздравления победителям на выборахвысших должностных лиц, а также секретарям региональных отделений "ЕР"тех субъектов Федерации, где 9 сентября прошли выборы в местныезаконодательные собрания. Премьер-министр назвал результат партиихорошим, подчеркнув, что он свидетельствует о доверии граждан к "ЕР".Победившимна голосовании кандидатам Медведев пожелал успехов в решении стоящихперед регионами задач. По словам главы кабмина, опыт и знания, а такжекомпетентность и профессионализм помогут избранным единороссам успешноработать для повышения уровня жизни людей.Председатель"Единой России" также выразил надежду, что под руководством одержавшихпобеду партийцев социально-экономическое развитие субъектов Федерациипродолжится. Главное, подчеркнул Медведев, – руководствоватьсяинтересами людей, принимать во внимание их наказы, прислушиваться к ихнуждам.ДмитрийМедведев направил поздравления избранным губернаторам: Нижегородскойобласти – Глебу Никитину, Самарской области – Дмитрию Азарову,Алтайского края – Виктору Томенко, Московской области – АндреюВоробьеву, Кемеровской области – Сергею Цивилеву и главам другихрегионов, одержавшим победу в единый день голосования.Кроме того, премьер-министр поздравил секретарей региональных отделений "ЕР" с избранием кандидатов от партии власти в депутаты заксобранийсубъектов Федерации: Игоря Ляхова (Смоленская облдума), АлександраИщенко (Законодательное собрание Ростовской области), Ольгу Хохлову(Владимирская область), Сергея Брилку (Иркутская область) и других партийцев.Единыйдень голосования проходил 9 сентября. В 26 субъектах Федерации выбираливысших должностных лиц, в 16 – депутатов региональных законодательныхсобраний. В 12 регионах граждане голосовали за кандидатуры в депутатыадминистративных центров, в восьми – за глав административных центров.Кроме того, состоялось 15 кампаний по выборам в органы местногосамоуправления (более 23 тысяч мандатов), а также досрочные выборы семидепутатов Госдумы.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак,итоги выборов, отметил, что в среднем по стране партиюподдержали более 60% избирателей. По его словам, лучшие результаты "ЕР"показала в регионах с высокой явкой.