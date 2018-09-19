Злоумышленник похитил у жительницы города Мурома пневматический пистолет, диктофон и мобильный телефон.

16 сентября текущего года отделом дознания МО МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Муромского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).В конце августа в дежурную часть полиции поступило сообщение от 38-летней жительницы города Мурома о том, что из ее частного дома, расположенного на улице Парковая, похищено имущество на сумму почти 5 тысяч рублей.Оперативники уголовного розыска установили местонахождение причастного к совершению кражи 25-летнего жителя одной из районных деревень. Мужчина был задержан и дал признательные показания.Установлено, что задержанный помогал потерпевшей с ремонтными работами в доме. Воспользовавшись временным отсутствием женщины, злоумышленник похитил из дома пневматический пистолет, диктофон и мобильный телефон, после чего больше не выходил на связь.Полицейские изъяли у местного жителя похищенный пневматический пистолет, остальное имущество фигурант успел реализовать.Расследование уголовного дела в настоящее время продолжается.