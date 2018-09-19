Эпатажная экс-участница реалити-шоу Рита Керн
похвасталась на совей страничке в Instagram совместным фото с Тарзаном. Похоже,
девушка положила на него глаз.
Эпатажная экс-участница реалити-шоу Рита Керн
похвасталась на совей страничке в Instagram совместным фото с Тарзаном. Похоже,
девушка положила на него глаз.
"Как вы относитесь к
стриптизу⁉️ Мужскому или женскому, есть разница? Мы подходим с Тарзаном?))", -
задала вопрос подписчикам звезда "Дома-2" с грудью восьмого размера. По ее
словам, теперь тоже захотела, чтобы любимый станцевал ей в постели. "Буду
упрашивать, а то все мы, девочки стараемся. А мужской танец – это гораздо
интереснее", – заключила Керн.
"Конечно подходите, вон как
за сиси ухватился, а стриптиз, это ведь не плохо, тоже самое, как и танцы)",
"Нравится Тарзан. Типаж у вас одинаковый – сладенькая развратная картонка, за
которой завидное воспитание и интеллект", "Так ведь Тарзан и Наташа
расстались давно. Об этом же говорили и писала. Сначала фоткаются, а потом
вспоминают о жене", – высказались фолловеры девушки.
Отметим, Рита Керн –
одна из самых одиозных участниц телестройки. Она пробыла на проекте 60
дней, но успела наделать много шума. Девушка не раз рассказывала журналистам,
что ее отец якобы был священником со строгими нравами и грубым характером. Он
запрещал дочери любые вольности. Например, носить чересчур короткие юбки и кофточки
с большим вырезом.