Эпатажная экс-участница реалити-шоу Рита Керн похвасталась на совей страничке в Instagram совместным фото с Тарзаном. Похоже, девушка положила на него глаз.

Эпатажная экс-участница реалити-шоу Рита Кернпохвасталась на совей страничке в Instagram совместным фото с Тарзаном. Похоже,девушка положила на него глаз."Как вы относитесь кстриптизу⁉️ Мужскому или женскому, есть разница? Мы подходим с Тарзаном?))", -задала вопрос подписчикам звезда "Дома-2" с грудью восьмого размера. По еесловам, теперь тоже захотела, чтобы любимый станцевал ей в постели. "Будуупрашивать, а то все мы, девочки стараемся. А мужской танец – это гораздоинтереснее", – заключила Керн."Конечно подходите, вон какза сиси ухватился, а стриптиз, это ведь не плохо, тоже самое, как и танцы)","Нравится Тарзан. Типаж у вас одинаковый – сладенькая развратная картонка, закоторой завидное воспитание и интеллект", "Так ведь Тарзан и Наташарасстались давно. Об этом же говорили и писала. Сначала фоткаются, а потомвспоминают о жене", – высказались фолловеры девушки.Отметим, Рита Керн –одна из самых одиозных участниц телестройки. Она пробыла на проекте 60дней, но успела наделать много шума. Девушка не раз рассказывала журналистам,что ее отец якобы был священником со строгими нравами и грубым характером. Онзапрещал дочери любые вольности. Например, носить чересчур короткие юбки и кофточкис большим вырезом.