Из базы данных Миграционной службы нельзя узнать, служит ли человек в ГРУ. Об этом рассказал заместитель главы МВД Игорь Зубов, комментируя расследование агентства Bellingcat о подозреваемых в отравлении Скрипалей.

Из базы данных Миграционной службы нельзя узнать, служит ли человек в ГРУ. Об этом рассказал заместитель главы МВД Игорь Зубов, комментируя расследование агентства Bellingcat о подозреваемых в отравлении Скрипалей.Как напоминает РИА Новости, британский проект Bellingcat опубликовал материал, в котором утверждается, что "согласно базе данных ФМС, Петров и Боширов были агентами ГРУ". В УФМС нет подразделений, подведомственных ГРУ или кому-либо еще, подчеркнул Зубов.4 марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал: в Лондоне тут же поспешили обвинить в этом Россию. Недавно Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых", утверждая, что это офицеры ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов.