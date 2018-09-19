До конца 2018 года на северо-восточном участке Большой кольцевой линии метро (БКЛ) планируется запустить два тоннелепроходческих механизированных комплекса (ТПМК). Об этом заявил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.

До конца 2018 года на северо-восточном участке Большой кольцевой линииметро (БКЛ) планируется запустить два тоннелепроходческихмеханизированных комплекса (ТПМК). Об этом заявил глава стройкомплексаМосквы Марат Хуснуллин.С помощью тоннелепроходческихкомплексов, отметил он, будут проложены оба тоннеля от камеры съездовдо станции "Авиамоторная". "Таким образом, мы завершим строительствоучастка до "Нижегородской", соединив эти станции", – сообщил Хуснуллин.Руководитель столичного стройкомплекса напомнил, что отрезок от камерысъездов до станции "Нижегородская" был проложен на прошлой неделе.то же время на северо-восточном участке большого метрокольца ведетсяподготовка к строительству тоннелей от "Ржевской" до "Нижней Масловки"."Два тоннелепроходческих комплекса транзитом пройдут станции "Ржевскую" и"Шереметьевскую" и выйдут на поверхность перед станцией "НижняяМасловка", – рассказал Хуснуллин.Поего словам, общая протяженность участка составит порядка 3,5 километра.Планируется, что тоннелепроходческие щиты начнут работу в 2019 году.Стоит отметить, что на северо-восточном участке большого метрокольца ужепостроены тоннели на отрезке от "Авиамоторной" до "Рубцовской"протяженностью 4,3 километра.Продолжается проходка от "Рубцовской"до "Стромынки". Там работают два тоннелепроходческих комплекса, которыеуже проложили 450 метров правого и 230 метров левого тоннелей. Длинаперегона – 1,5 километров, на его возведении трудятся 180 человек.целом на данный момент работы ведутся на всех участках Большойкольцевой линии. На прошлой неделе стартовала проходка левогоперегонного тоннеля от станции "Текстильщики" до станции "Нижегородская"на восточном участке нового метрокольца.Кроме того, тоннелепроходческие комплексы начали работать на западном участке большого метрокольцаот станции "Мневники" до "Улицы Народного ополчения", а на юго-западномучастке началось строительство левого перегонного тоннеля от "ПроспектаВернадского" до "Мичуринского проспекта".Большаякольцевая линия – один из крупнейших инфраструктурных проектов нетолько в Москве, но и в мире. На новом пересадочном контуре будет 31станция, его длина составит 67 километров. Большое метрокольцо существенно разгрузит станции подземки внутри старого, в среднем пассажиры сэкономят в пути около 20 минут.Первыйучасток БКЛ открылся в феврале этого года. На отрезке длиной более 10километров расположились пять станций – "Петровский парк", "ЦСКА","Хорошевская", "Шелепиха" и "Деловой центр". Полностью завершить строительство нового пересадочного контура планируется к 2023 году.