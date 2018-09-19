В селе на Кубани полицейские несколько часов вели переговоры с агрессивным мужчиной, который забрался на вышку сотовой связи вместе с ребенком и угрожал его оттуда сбросить. Мальчика спасали и госпитализировали с подозрением на переохлаждение. Мужчине, который оказался пьян, дали 15 суток ареста.

В селе Отрадо-Кубанском на вышку сотовой связи забрался мужчина с ребенком. Местные жители сообщили о том, что мальчик плачет и просит о помощи.К месту происшествия незамедлительно выехали полицейские, специалисты экстренных служб, медики и представители местной администрации.На платформе вышки они увидели мужчину и мальчика. При этом мужчина вел себя агрессивно, угрожая сбросить ребенка вниз.Быстро выяснилось, что это 30-летний местный житель, который после ссоры со своей знакомой поднялся на вышку вместе с ее сыном.Полицейские вступили с ним переговоры и через несколько часов старшему оперуполномоченному Роману Борзенкову удалось убедить мужчину спуститься с вышки и отпустить мальчика.Оба были доставлены в больницу. Ребенок — с подозрением на переохлаждение, а злоумышленник — для проведения медосвидетельствования, которое подтвердило, что он был пьян.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от PoliceKuban (@23mvd) 19 Сен 2018 в 3:38 PDTПока по решению суда ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток. Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.