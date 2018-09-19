Археологи и волонтеры Музея истории ГУЛАГа обнаружили места захоронений на расстрельном полигоне Коммунарка в Новой Москве. Для этого были исследованы немецкие разведывательные аэрофотоснимки времен Великой Отечественной войны.

Археологи и волонтеры Музея истории ГУЛАГа обнаружили места захоронений на расстрельном полигоне "Коммунарка" в Новой Москве. Для этого были исследованы немецкие разведывательные аэрофотоснимки времен Великой Отечественной войны. Теперь ученые намерены выяснить, кто захоронен в могильных ямах поименно. На месте полигона будет создан мемориал.Точное место массовых захоронений исследователи искали здесь почти 30 лет — с тех пор, как полигон "Коммунарка" перестал быть охраняемым спецобъектом. 47 расстрельных ям длинной от 15 метров и шириной до 5 метров, в которых хоронили убитых, волонтеры Музея истории ГУЛАГа обнаружили в дальней западной части полигона.Контуры ям захоронений исследователи определили на основе аэрофотоснимка времен войны. На его основе была построена компьютерная модель микрорельефа тайного погоста. Четвертый километр Калужского шоссе. Дорога к расстрельным ямам ведет вдоль зеленого забора, опутанного колючей проволокой. К деревьям приклеены фотографии убитых здесь людей.Бывший спецобъект НКВД СССР "Коммунарка" — одно из пяти известных мест массовых захоронений расстрелянных в Москве с сентября 1937 по ноябрь 1941 года. На территории "Коммунарки" были расстреляны представители 62 национальностей из 11 стран мира: члены Политбюро, Совнаркома и Коминтерна, верхушка армии и НКВД, известные писатели, более тысячи священнослужителей. Национальная Голгофа. Место памяти и скорби.На списках приговоренных пометки, якобы сделанные рукой самого Сталина. Официальный приговор выносила военная коллегия Верховного суда СССР. В этом отличие от захоронений в Бутово — здесь расстреливали в основном элиту. Среди жертв один из отцов революции Бухарин, зампред Совнаркома Рыков, нарком просвещения Бубнов, командарм Дыбенко, муж Цветаевой — публицист и секретный агент Сергей Эфрон.Волонтеры нашли останки убитых на глубине двух метров под мощным глиняным слоем. Полигон вырос вокруг дачи наркома НКВД Генриха Ягоды. "Красное колесо" пройдется и по самому Ягоде. Он ляжет в эту же самую землю вместе со своими жертвами. Сейчас территория полигона находится в ведении Русской православной церкви.В ближайшее время исследователи определят точные границы мест захоронений и пофамильно установят тех, кто находится в 47 расстрельных ямах. Этой осенью на территории "Коммунарки" появится монумент "Стена памяти".