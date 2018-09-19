Недоверие журналистов к информации о второй беременности Ксении Собчак только укрепилось после анализа ее постов в соцсетях. Женщины в интересном положении такого себе не позволяют.

Недоверие журналистов к информации о второй беременностиКсении Собчак только укрепилось после анализа ее постов в соцсетях. Женщины винтересном положении такого себе не позволяют.Анализом соцсетей светской львицы и телеведущей занялосьиздание Woman's Day. Ксения Собчак "беременеет"с завидной регулярностью, и журналистам потом приходится опровергать запущенныесамой теледивой слухи. По результатам своего труда исследователи пришли квыводу, что и на сей раз Ксения Анатольевна запустила очередную "утку".Основан вывод на пяти признаках, которые видны невооруженнымглазом. Во-первых, фигура Собчак не меняется. Как отмечают специалисты, вовторую беременность тело женщины реагирует на перемены быстрее, чем в первую -наливается грудь, начинает расти живот. У Ксении же грудь и сейчас довольноскромного размера, а животик вовсе не "беременный" – хоть и неидеально плоский.Во-вторых, Собчак не боится подхватить инфекцию. Врачипредупреждают, что сейчас самый сезон ОРВИ – и не советуют посещать местамассового скопления людей. Однако светская львица и не подумала пропустить вечеринкуTatler, где было очень много народу. Беременная женщина поостереглась быпосещать такое многолюдное мероприятие.В-третьих, теледива продолжает уделять время силовымтренировкам. К спорту беременным можно возвращаться только после самогорискованного первого триместра. Однако, судя по фигуре Собчак, дело до второгосеместра никак не дошло, а вот на тренажеры она налегает.В-четвертых, Ксения занимается экстремальной йогой. И непросто стоит на голове, а висит животом на тросе – чего ни одна беременная всвоем уме никогда бы не сделала.Ну и пятый признак – на страничке Собчак в Instagram регулярно появляется алкоголь,она рекламирует горячительные напитки. По мнению экспертов издания, ни одному серьезномубренду будет по душе такой пиар – когда название напитка тут же связывают сименем беременной женщины.О том, что Ксения ожидает рождения второго ребенка, ранеесообщил представитель Собчак Кирилл Суханов. "Сейчас срок беременностиранний. От остальных комментариев мы воздержимся", – сказал он. Примечательно,что объявление телеведущая решила сделать накануне запуска собственноготелешоу, где она лично будет выбирать помощника в эфире телеканала"Муз-ТВ".