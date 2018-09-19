Недоверие журналистов к информации о второй беременности
Ксении Собчак только укрепилось после анализа ее постов в соцсетях. Женщины в
интересном положении такого себе не позволяют.
Недоверие журналистов к информации о второй беременности
Ксении Собчак только укрепилось после анализа ее постов в соцсетях. Женщины в
интересном положении такого себе не позволяют.
Анализом соцсетей светской львицы и телеведущей занялось
издание Woman's Day. Ксения Собчак "беременеет"
с завидной регулярностью, и журналистам потом приходится опровергать запущенные
самой теледивой слухи. По результатам своего труда исследователи пришли к
выводу, что и на сей раз Ксения Анатольевна запустила очередную "утку".
Основан вывод на пяти признаках, которые видны невооруженным
глазом. Во-первых, фигура Собчак не меняется. Как отмечают специалисты, во
вторую беременность тело женщины реагирует на перемены быстрее, чем в первую -
наливается грудь, начинает расти живот. У Ксении же грудь и сейчас довольно
скромного размера, а животик вовсе не "беременный" – хоть и не
идеально плоский.
Во-вторых, Собчак не боится подхватить инфекцию. Врачи
предупреждают, что сейчас самый сезон ОРВИ – и не советуют посещать места
массового скопления людей. Однако светская львица и не подумала пропустить вечеринку
Tatler, где было очень много народу. Беременная женщина поостереглась бы
посещать такое многолюдное мероприятие.
В-третьих, теледива продолжает уделять время силовым
тренировкам. К спорту беременным можно возвращаться только после самого
рискованного первого триместра. Однако, судя по фигуре Собчак, дело до второго
семестра никак не дошло, а вот на тренажеры она налегает.
В-четвертых, Ксения занимается экстремальной йогой. И не
просто стоит на голове, а висит животом на тросе – чего ни одна беременная в
своем уме никогда бы не сделала.
Ну и пятый признак – на страничке Собчак в Instagram регулярно появляется алкоголь,
она рекламирует горячительные напитки. По мнению экспертов издания, ни одному серьезному
бренду будет по душе такой пиар – когда название напитка тут же связывают с
именем беременной женщины.
О том, что Ксения ожидает рождения второго ребенка, ранее
сообщил представитель Собчак Кирилл Суханов. "Сейчас срок беременности
ранний. От остальных комментариев мы воздержимся", – сказал он. Примечательно,
что объявление телеведущая решила сделать накануне запуска собственного
телешоу, где она лично будет выбирать помощника в эфире телеканала
"Муз-ТВ".