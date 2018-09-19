Никакого третьего тура выборов в Приморье не может быть: все итоги голосования обнулены. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, отвечая на вопрос, почему нельзя было просто пересчитать голоса кандидатов, вместо этого назначили третий тур.

Никакого третьего тура выборов в Приморье не может быть: все итоги голосования обнулены. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, отвечая на вопрос, почему нельзя было просто пересчитать голоса кандидатов, вместо этого назначили третий тур.Глава ЦИК заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней.Как напоминает РИА Новости, ранее кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов.Между тем, по последним данным ЦИК, Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а Ищенко — 48,06%.