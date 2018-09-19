Комары оказались переносчиками не только инфекционных заболеваний, но и пластикового мусора. Экологи выяснили, что эти насекомые транспортируют частицы микропластика из воды на сушу и передают их по пищевой цепочке многим другим животным, тем самым ещё больше усугубляя проблему загрязнения.

Загрязнение Мирового океана пластиком достигло чудовищных масштабов. От него страдают в первую очередь морские жители – рыбы, моллюски и даже глубоководные существа.Впрочем, угроза распространяется и дальше: пластиковые отходы уже проникли в пищу людей, а к 2050 году, по прогнозам экологов, пластик будут наполнять желудки всех морских птиц.Тем временем учёные находят всё новых жертв тотального загрязнения. В новой работе команда из Университета Рединга в Великобритании показала, что на пластик "подсели" комары, точнее, их личинки.Специалисты поясняют: уже для всех очевидно, что микропластик (частицы диаметром менее пяти миллиметров) угрожает не только морским экосистемам, но и животным, чей жизненный цикл протекает как в воде, так и на суше.К примеру, комары, стрекозы и многие другие насекомые на ранних этапах развития обитают в воде, содержащей органический материал и растительность. Так, личинки комаров свободно плавают по водоёму группами по 20-30 особей. Вырастая, комары перебираются на сушу.Экологи решили проверить, могут ли эти существа "транспортировать" микропластик в незагрязнённую сухопутную среду.Исследовательская группа под руководством Аманды Каллаган (Amanda Callaghan) провела эксперимент с обыкновенными комарами (Culex pipiens). Учёные поместили 150 личинок этих насекомых в привычную им водную среду и добавили в неё пластиковые частицы разных размеров, которые предварительно сделали флуоресцентными.Когда личинки подросли, специалисты случайным образом выбрали 15 особей, а ещё 15 они отобрали для анализов, когда личинки уже превратились во взрослых комаров.Их организмы проверили на содержание микропластика, и результаты оказались положительными у всех 30 насекомых. Личинки в среднем содержали более трёх тысяч (!) пластиковых гранул диаметром два микрометра. Большая часть светящихся частиц содержалась в мальпигиевых сосудах — органах, которые выполняют у насекомых функцию почек.В телах взрослых комаров их было гораздо меньше: в среднем по 40 частиц. По всей видимости, по мере созревания насекомые перестают потреблять микропластик, а большая его часть выходит из их организма естественным путём, поясняет Каллаган.Впрочем, какая-то часть пластика всё же попадает в сухопутную среду, что ещё сильнее усугубляет проблему загрязнения. Комарами, как известно, питаются некоторые хищные насекомые, земноводные, летучие мыши и птицы. Таким образом, частицы микропластика попадают и в их организмы. От них, возможно, он передаётся и дальше по пищевой цепочке. А если учесть, что в водной среде развиваются личинки не только комаров, то масштаб распространения пластика представляется ещё более угрожающим, чем предполагалось, заключают специалисты.Научная статья по итогам этой работы была опубликована в журнале Biology Letters.Добавим, что ранее авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, как избавить океан от пластика, превратив его в топливо и в солнечные очки. Также исследователи предлагают отдавать мусор на съедение мучным червям.